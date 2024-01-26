Ο Σολτς στις ΗΠΑ: Συζητήσεις με Μπάιντεν την πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία

Λογαριασμός
Ο Σολτς στις ΗΠΑ: Συζητήσεις με Μπάιντεν για την πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία

Οπως μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg News

Ο Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει υποστήριξη για πρόσθετη βοήθεια για την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg News

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

