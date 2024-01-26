Ο Σολτς στις ΗΠΑ: Συζητήσεις με Μπάιντεν την πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει υποστήριξη για πρόσθετη βοήθεια για την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg News
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
