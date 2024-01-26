Αξιωματούχος ΕΕ: Η Ουγγαρία κάνει πιο περίπλοκη τη βοήθεια προς την Ουκρανία

Οι συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία έχουν γίνει «πιο περίπλοκες», καθώς η Ουγγαρία δεν έχει δείξει ευελιξία ενόψει της συνόδου κορυφής της επόμενης εβδομάδας για το θέμα, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που περιλαμβάνει τη βοήθεια προς την Ουκρανία σε σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο. Οι ηγέτες της ΕΕ θα προσπαθήσουν και πάλι να καταλήξουν σε συμφωνία για το πακέτο σε άλλη σύνοδο κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη.

Η κυβέρνηση Όρμπαν έχει τεταμένες σχέσεις με την Ουκρανία. Ο Ούγγρος ηγέτης διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και αρνήθηκε την υποστήριξή της όταν οι ηγέτες της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

«Η διαπραγμάτευση γίνεται λίγο πιο περίπλοκη ... η θέση της Ουγγαρίας δεν ήταν πραγματικά ευέλικτη σε αυτό», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος συμμετέχει στις προετοιμασίες της συνόδου κορυφής, πρόσθεσε ότι υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση για την Ουγγαρία μεταξύ των άλλων κρατών μελών της ΕΕ που θέλουν να δώσουν περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ορισμένες ιδέες που πρότεινε ο Όρμπαν - όπως το να υπόκειται η βοήθεια προς την Ουκρανία σε ομόφωνη έγκριση κάθε χρόνο- δεν ήταν αποδεκτές από τα άλλα μέλη της ΕΕ.

«Κανένα κράτος μέλος δεν θέλει να μπει σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να περάσεις από ομοφωνία για να παράσχεις στήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αν και πηγές του Reuters αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις είναι δύσκολες λόγω της θέσης της Ουγγαρίας, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ έκανε πολύ πιο αισιόδοξες δηλώσεις σήμερα, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Σμιχάλ εξέφρασε την ελπίδα ότι το πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στις 7 Φεβρουαρίου.

«Προκαταρκτικά, μπορούμε να πούμε ότι και τα 27 μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να υποστηρίξουν αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε ο Σμιχάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

