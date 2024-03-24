Εντείνονται τις τελευταίες ημέρες οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκε και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι έπληξε δύο μεγάλα ρωσικά αποβατικά πλοία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κριμαία

Συγκεκριμένα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε δύο μεγάλα ρωσικά αποβατικά πλοία και ένα κέντρο επικοινωνιών που χρησιμοποιείται από τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιδρομών στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Ρώσος αξιωματούχος από την πλευρά του ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας και πρόσθεσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε περισσότερους από 10 πυραύλους πάνω από το λιμάνι της Σεβαστούπολης της Κριμαίας .

Ήχησαν οι σειρήνες σε Κίεβο και Λβιβ

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο, όπως και στην περιφέρεια της Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργεί. Μην εγκαταλείπετε τα καταφύγια», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον Σεργκίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ που εξαπολύθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα «κατέρριψε περίπου 10 εχθρικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο και στα περίχωρα της πρωτεύουσας», ανέφερε ο Πόπκο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με τον Πόπκο, η επίθεση εξαπολύθηκε από την περιφέρεια Σαράτοφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Για τρίτη φορά σε μια εβδομάδα, όλη η επικράτεια της Ουκρανίας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού στη διάρκεια της νύχτας. Ο συναγερμός διήρκεσε δύο ώρες στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Πόπκο.

Ρωσικοί πύραυλοι και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) Σάχεντ εξαπολύθηκαν επίσης στην περιοχή Στρίι, στο νότιο τμήμα της πόλης Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας Μαξίμ Κοζίτσκιι.

«Ο στόχος ήταν οι ζωτικές υποδομές», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λβιβ Άντριι Σαντόβι, ο οποίος καταμέτρησε περίπου 20 πυραύλους και 7 drones.

Πηγή: skai.gr

