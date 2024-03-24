Ημέρα εθνικού πένθους είναι σήμερα στη Ρωσία μετά το μακελειό σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, στην πιο φονική επίθεση που σημειώνεται στο ρωσικό έδαφος εδώ και δύο δεκαετίες, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

«Ολόκληρη η χώρα πενθεί μαζί με αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτήν την απάνθρωπη τραγωδία», μετέδωσε σήμερα το πρωί το ρωσικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24.

Αυτό πρόβαλε πλάνα από τεράστιο ψηφιακό πάνελ που έχει τοποθετηθεί σε τοίχο της αίθουσας συναυλιών που δέχθηκε την επίθεση, το οποίο δείχνει ένα κερί σε μαύρο φόντο και στο οποίο αναγράφεται: «Crocus City Hall. 22/03/2024. Πενθούμε…».

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν την Παρασκευή το βράδυ στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του πλήθους με αυτόματα όπλα και έριξαν εύφλεκτο υλικό προκαλώντας πυρκαγιά στον χώρο, σύμφωνα με τις ερευνητικές αρχές, σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 133 ανθρώπους.

Καταγγέλλοντας μια «βάρβαρη τρομοκρατική» πράξη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε χθες σε τηλεοπτικό του διάγγελμα να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αυτοί οι τέσσερις «αλλοδαποί πολίτες» συνελήφθησαν στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η επίθεση αυτή, η οποία διαπράχθηκε στην αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στο Κρασνογκόρσκ, στο βορειοδυτικό τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, είναι η πιο φονική που έχει διαπραχθεί στη Ρωσία εδώ και περίπου είκοσι χρόνια και η πιο αιματηρή, για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), στην Ευρώπη.

Ο απολογισμός των νεκρών ανερχόταν σήμερα το πρωί σε 133 και των τραυματιών σε 152, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Οι έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου που καταστράφηκε από τις φλόγες και κατέρρευσε εν μέρει η οροφή του συνεχίζονται και θα πάρουν μέρες, σύμφωνα με τις αρχές, γεγονός που προκαλεί φόβους για βαρύτερο απολογισμό.

Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο η Ρωσία πολεμάει στη Συρία και το οποίο δραστηριοποιείται επίσης στον ρωσικό Καύκασο, έχει διαπράξει και άλλες επιθέσεις στη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Ωστόσο η τζιχαντιστική οργάνωση δεν είχε αναλάβει ποτέ εκεί την ευθύνη για μια επίθεση τέτοιου μεγέθους.

Σε έναν από τους λογαριασμούς του στο Telegram, το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωνε ήδη από την Παρασκευή το βράδυ ότι η επίθεση διαπράχθηκε από τέσσερα μέλη του και την ενέτασσε «στο πλαίσιο (…) του πολέμου που μαίνεται» κατά της οργάνωσης και «τις χώρες που πολεμούν το Ισλάμ».

Σκληρό βίντεο από τον ISIS

Το Ισλαμικό Κράτος δημοσίευσε ένα βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, το οποίο θεωρείται αυθεντικό και στο οποίο καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Παράλληλα, δημοσίευσαν και μια φωτογραφία με τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσοφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.



The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.



These terrorist bastards deserve the most painful torture possible... pic.twitter.com/zzId9XHB2r — Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024

«Θέλουμε να βοηθήσουμε»

Η FSB ανακοίνωσε ότι οι ύποπτοι είχαν «κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά» και σκόπευαν να διαφύγουν στη χώρα αυτή, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το είδος των επαφών αυτών ούτε στοιχεία για την ύπαρξή τους.

«Η Ουκρανία δεν έχει την παραμικρή σχέση με το περιστατικό», επανέλαβε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάηλο Ποντολιάκ, απορρίπτοντας τις «παράλογες», όπως τις χαρακτήρισε, κατηγορίες αυτές.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε χθες ότι ελπίζει αυτή η επίθεση να μην γίνει «πρόσχημα» για «κλιμάκωση της βίας» σε σαφή νύξη του για την Ουκρανία.

Παρά την ανάληψη της ευθύνης από το Ισλαμικό Κράτος, υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης και τον βουλευτή Αλεξάντρ Κίνσταϊν, ορισμένοι από τους υπόπτους προέρχονται από το Τατζικιστάν. Οι αρχές της χώρας αυτής δήλωσαν ότι «δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση από τις ρωσικές αρχές» πάνω στο ζήτημα αυτό.

Όλη τη μέρα χθες, σε κατάσταση σοκ δεκάδες Ρώσοι συνέρρεαν σε κέντρα δωρεάς αίματος στη Μόσχα ή σε αυτοσχέδια μνημεία που είχαν στηθεί στη μνήμη των νεκρών της επίθεσης.

«Όταν βλέπεις αυτήν την κατάσταση δεν θες να μείνεις μακριά, θες να βοηθήσεις», δήλωσε στο AFP ο Βλαντισλάβ, ένας 18χρονος φοιτητής, που στεκόταν σε μια σειρά για να δώσει αίμα.

Σε πολλά διαφημιστικά πάνελ και σε στάσεις λεωφορείων στη Μόσχα, υπήρχαν αφίσες, στις οποίες αναγραφόταν: «Πενθούμε 22/03/2024».

Τα μουσεία και τα θέατρα της Μόσχας ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν κλειστά το σαββατοκύριακο λόγω της επίθεσης.

Και οι κινηματογραφικές αίθουσες έκλεισαν χθες και σήμερα, με τους υπευθύνους τους να εκφράζουν τα «συλλυπητήριά» τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

