Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα την αυγή αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο, όπως και στην περιφέρεια της Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργεί. Μην εγκαταλείπετε τα καταφύγια», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον Σεργκίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ που εξαπολύθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα «κατέρριψε περίπου 10 εχθρικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο και στα περίχωρα της πρωτεύουσας», ανέφερε ο Πόπκο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με τον Πόπκο, η επίθεση εξαπολύθηκε από την περιφέρεια Σαράτοφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Για τρίτη φορά σε μια εβδομάδα, όλη η επικράτεια της Ουκρανίας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού στη διάρκεια της νύχτας. Ο συναγερμός διήρκεσε δύο ώρες στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Πόπκο.

Ρωσικοί πύραυλοι και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) Σάχεντ εξαπολύθηκαν επίσης στην περιοχή Στρίι, στο νότιο τμήμα της πόλης Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας Μαξίμ Κοζίτσκιι.

"Ο στόχος ήταν οι ζωτικές υποδομές", ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λβιβ Άντριι Σαντόβι, ο οποίος καταμέτρησε περίπου 20 πυραύλους και 7 drones.

«Ενεργοποιήθηκε» η πολωνική αεροπορία

Η πόλη Στρίι βρίσκεται σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, τη χώρα μέλος του NATO, η οποία αύξησε το επίπεδο επιφυλακής της απέναντι στους βομβαρδισμούς αυτούς κοντά στο έδαφός της.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων (RSZ) ανακοίνωσε παράλληλα ότι "παρατήρησε έντονη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας" κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε σχέση με τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

"Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εγγύηση της ασφάλειας του πολωνικού ενάεριου χώρου έχουν ενεργοποιηθεί και η RSZ παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση", ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι η πολωνική και συμμαχική αεροπορία έχουν "ενεργοποιηθεί".

Τον Δεκέμβριο η Πολωνία, ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Κιέβου, είχε καταγγείλει την υπερπτήση στο έδαφός της για τρία λεπτά ενός ρωσικού πυραύλου κρουζ που είχε εκτοξευτεί προς την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

