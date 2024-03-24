Πάνω από 200 μαθητές και μέλη του προσωπικού, που είχαν απαχθεί από ενόπλους από ένα σχολείο στη βόρεια Νιγηρία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφέθηκαν ελεύθεροι και είναι σώοι και αβλαβείς, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της πολιτείας Καντούνα σήμερα, μέρες πριν από την εκπνοή διορίας που είχαν δώσει οι απαγωγείς για την καταβολή λύτρων ύψους περίπου 690.000 δολαρίων.

Η απαγωγή, η οποία είχε γίνει στις 7 Μαρτίου στην Κουρίγκα, πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας Καντούνα, ήταν η πρώτη μαζική που γίνεται στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής από το 2021 όταν πάνω από 150 μαθητές είχαν απαχθεί από γυμνάσιο της Καντούνα.

Απαγωγές σε σχολεία στη Νιγηρία γίνονταν αρχικά από τη τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ, η οποία πριν από μια δεκαετία είχε απαγάγει 276 μαθήτριες από σχολείο στο Τσίμποκ, στην βορειοανατολική πολιτεία Μπόρνο. Κάποια από τα κορίτσια δεν αφέθηκαν ποτέ ελεύθερα.

Όμως έκτοτε την τακτική αυτή έχουν υιοθετήσει εγκληματικές συμμορίες που επιδιώκουν την καταβολή λύτρων.

Ο κυβερνήτης της Καντούνα Ούμπα Σάνι δήλωσε ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της χώρας συντόνισε την απελευθέρωση των μαθητών της Κουρίγκα, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

"Ο Στρατός της Νιγηρίας αξίζει επίσης ιδιαίτερο έπαινο επειδή έδειξε ότι με θάρρος, αποφασιστικότητα και δέσμευση, τα εγκληματικά στοιχεία μπορούν να υποβαθμιστούν και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στις κοινότητές μας", δήλωσε ο Σάνι.

Οι ένοπλοι ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα συνολικά 1 δισεκατομμύριο νάιρα (περίπου 690.000 δολάρια) για την απελευθέρωση των παιδιών και των μελών του προσωπικού που είχαν απαγάγει.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι δεν θα καταβάλλει λύτρα για την απελευθέρωση ομήρων, καθώς η πρακτική αυτή κρίθηκε παράνομη το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

