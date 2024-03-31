Ισραήλ- Χαμάς: Επαναλαμβάνονται σήμερα στο Κάιρο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα στο Κάιρο, σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Πηγή στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε στο Al-Qahera News την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μια εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα», μετέδωσε το κανάλι.

Το Al-Qahera News επέμεινε εξάλλου «στις κοινές προσπάθειες του Κατάρ και της Αιγύπτου», μεσολαβητών στη σύγκρουση αυτή, «για να διαφυλάξουν τις προόδους» που επιτεύχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους διαπραγματεύσεων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό χθες, Παρασκευή, ότι έδωσε το πράσινο φως για νέες συνομιλίες για μια εκεχειρία στη Γάζα, παλαιστινιακό έδαφος που πολιορκείται και βομβαρδίζεται εδώ και σχεδόν έξι μήνες και ο πληθυσμός του απειλείται με «επικείμενο λιμό», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον διευθυντή της Μοσάντ (ισραηλινές υπηρεσίες εξωτερικών πληροφοριών) και τον διευθυντή της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών) και ενέκρινε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μέσα στις προσεχείς ημέρες στην Ντόχα και στο Κάιρο», είχε διευκρινίσει με ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, εκαντοντάδες διαδηλωτές ζήτησαν από την κυβέρνηση να βρει μια λύση για να επιτύχει την απελευθέρωση των ανθρώπων που συνελήφθησαν όμηροι κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και εξακολουθούν να κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας.

Παρά τις προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες για μια εκεχειρία προχωρούν με βήμα σημειωτόν και το Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη γι' αυτό το αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

