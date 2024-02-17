Associated Press: Πώς θα πληρώσει ο Τραμπ το πρόστιμο των 355 εκατομ. δολαρίων - Έχει τόσα χρήματα;

Τα χρέη του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ξεπεράσουν το αστρονομικό ποσό του μισού δισεκατομμυρίου δολάρια μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που διατάσσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τις εταιρείες του να πληρώσουν πρόστιμα 355 εκατομμυρίων δολαρίων, συν τόκους, για απάτη.

Η νέα ποινή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου επιβλήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αποζημίωση 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλει να πληρώσει στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ για συκοφαντική δυσφήμιση, αφού προηγουμένως τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση. Σε μία ξεχωριστή απόφαση πέρυσι ο Τραμπ καταδικάστηκε να πληρώσει στην Κάρολ 5 εκατομμύρια δολάρια για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Στις ποινές προστίθενται επιπλέον πληρωμές τόκων με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να διογκώνεται γεγονός που θα μπορούσε να επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην προσωπική περιουσία του Τραμπ. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε αδίκημα και δεσμεύτηκε να ασκήσει έφεση, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια.

Ειδικότερα ποια είναι τα ποσά που πρέπει να πληρώσει ο Τραμπ:

Πόσα χρήματα χρωστάει τώρα ο Τραμπ;

Η ετυμηγορία στη δίκη περί απάτης επιβάλει στον Τραμπ να πληρώσει τόκους για ορισμένα από τα κέρδη της συμφωνίας για την οποία είχε βγει διαταγή που τον υποχρέωνε να παραιτηθεί. Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίθια Τζέιμς, που εκδίκασε την υπόθεση, είπε ότι οι πληρωμές τόκων ανήλθαν συνολικά σε 99 εκατομμύρια δολάρια και «θα συνεχίσουν να αυξάνονται κάθε μέρα μέχρι να πληρωθούν».

Μεταξύ της απόφασης της Παρασκευής και των δύο αποφάσεων στην υπόθεση της Κάρολ, ο Τραμπ χρωστάει περίπου 542 εκατομμύρια δολάρια σε νομικές αποφάσεις.

Ο Τραμπ οφείλει άλλα 110.000 δολάρια για την άρνησή του να συμμορφωθεί με κλήτευση στην υπόθεση της πολιτικής απάτης και 15.000 δολάρια για την επανειλημμένη απαξίωση απόφασης του δικαστηρίου για παράβαση διαταγής να μην μιλάει για την υπόθεση. Ως μέρος της απόφασης της Παρασκευής, ο δικαστής διέταξε επίσης και τους δύο γιους του Τραμπ να πληρώσουν 4 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Τα δικαστικά χρέη του Τραμπ δεν σταματούν εκεί. Τον περασμένο μήνα, διατάχθηκε να πληρώσει σχεδόν 400.000 δολάρια σε νομικά έξοδα στους New York Times, αφού μήνυσε την εφημερίδα ανεπιτυχώς. Αυτήν τη στιγμή ασκεί έφεση κατά μιας απόφασης 938.000 δολαρίων εναντίον του και του δικηγόρου του για την κατάθεση «επιπόλαιης» αγωγής κατά της Χίλαρι Κλίντον.

Μπορεί να μειώσει κάποια από αυτά τα πρόστιμα;

Δεν είναι ασυνήθιστο το μέγεθος των δικαστικών αποφάσεων, ιδιαίτερα των υψηλών ποσών, να μειώνονται σε εφέσεις.

Πόσο γρήγορα πρέπει να πληρώσει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ έχει ήδη καταθέσει 5 εκατομμύρια δολάρια που οφείλει στην Κάρολ για την πρώτη υπόθεση δυσφήμισης σε λογαριασμό που ελέγχεται από το δικαστήριο, μαζί με επιπλέον 500.000 δολάρια σε τόκους που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης. Η Κάρολ δεν θα έχει πρόσβαση στα κεφάλαια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφυγών.

Μπορεί σύντομα να αναγκαστεί να κάνει το ίδιο για την απόφαση των 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων στη δεύτερη ετυμηγορία για την Κάρολ. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα ομόλογο και να πληρώσει μόνο ένα μέρος προκαταβολικά - αν και αυτή η επιλογή θα συνοδευόταν από τόκους και αμοιβές και πιθανότατα θα απαιτούσε κάποια μορφή εξασφαλίσεων. Ο Τραμπ θα έπρεπε να βρει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρόθυμο να του δώσει τα χρήματα.

Στην υπόθεση της αστικής απάτης, θα εναπόκειται στα δικαστήρια να αποφασίσουν πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει ο Τραμπ μέχρι την έφεσή του. Και μπορεί να του ζητηθεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό αμέσως μετά τις αποφάσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κάτι που θα μπορούσε να γίνει το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Γουίλ Τόμας.



Μπορεί ο Τραμπ να πληρώσει;

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η περιουσία του ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι περισσότερες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης από τον γενικό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, ανεβάζουν το ποσό αυτό κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην οικονομική του κατάσταση του 2021, ο Τραμπ είπε ότι είχε κάτι λιγότερο από 300 εκατομμύρια δολάρια σε «μετρητά και ισοδύναμα μετρητών». Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει πολλές πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου του γκολφ στη Νέα Υόρκη και του ξενοδοχείου του στην Ουάσιγκτον, και μπορεί επίσης να κερδίσει κι άλλα ποσά σύντομα, όταν η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social, γίνει δημόσια.

Αλλά ακόμα και με αυτές τις ροές εισοδήματος, δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ και τα μέλη της οικογένειάς του έχουν αρκετά μετρητά για να πληρώσουν όλα τα χρήματα που οφείλουν τώρα.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει συνεισφορές για την εκστρατεία του ή χρήματα PAC για να πληρώσει;

Ο ομοσπονδιακός εκλογικός νόμος απαγορεύει τη χρήση κεφαλαίων εκστρατείας για προσωπική χρήση. Αλλά οι κανόνες είναι πολύ πιο ασαφείς όταν πρόκειται για επιτροπές πολιτικής δράσης ή PAC για τα έξοδα ενός υποψηφίου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η επιτροπή πολιτικής δράσης του Τραμπ Save America, η προεδρική εκστρατεία του και οι άλλοι οργανισμοί συγκέντρωσης κεφαλαίων έχουν αφιερώσει 76,7 εκατομμύρια δολάρια σε νομικά έξοδα. Οι ειδικοί στα οικονομικά της εκστρατείας αναμένουν ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να δαπανήσει χρήματα του PAC για να καλύψει το κόστος των οφειλών του με κάποιο τρόπο.

Μπορεί αυτός ή οι επιχειρήσεις του να κηρύξουν πτώχευση;

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή την Παρασκευή, ο Τραμπ θα εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να πληρώσει ακόμη και αν ο Οργανισμός Τραμπ κηρύξει πτώχευση. Εάν ο Τραμπ κήρυσσε προσωπικά πτώχευση, η εκτέλεση της απόφασης εναντίον του θα σταματούσε. Αλλά οι πολιτικοί σχολιαστές λένε ότι ένα τόσο δραστικό βήμα είναι απίθανο.

Παρά το γεγονός ότι αρκετές από τις προηγούμενες εταιρείες του έχουν χρεοκοπήσει, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καυχηθεί για το γεγονός ότι ποτέ, προσωπικά, δεν κήρυξε πτώχευση.

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ απλώς αρνηθεί να πληρώσει τα χρήματα;

Νομικά, ο Τραμπ θα αντιμετώπιζε τις ίδιες συνέπειες με οποιονδήποτε Αμερικανό αρνείται να πληρώσει μια νομική απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων και της καταβολής των μισθών του.

Την Παρασκευή, ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση απάτης του Τραμπ όρισε έναν επιπλέον επιτηρητή για να επιβλέπει τα οικονομικά του Οργανισμού Τραμπ, διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν αξιόπιστη η τήρηση του νόμου. Σε περίπτωση που ο Τραμπ αρνηθεί να προβεί σε πληρωμές, τα δικαστήρια θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να παρακολουθήσουν τον Τραμπ και τις επιχειρήσεις του.

«Έχουν τεράστια δύναμη, ιδιαίτερα για κάποιον όπως ο Τραμπ που έχει φυσικά περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό του κράτους», είπε ο Thomas, ο καθηγητής νομικής. «Το δικαστήριο μπορεί να πει ότι θα δεσμεύσουμε τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ή ακόμα χειρότερα, θα μπορούσαν να πουν, «Κατάσχουμε τον Πύργο Τραμπ και τον βγάζουμε προς πώληση».



Πηγή: skai.gr

