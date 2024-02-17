Έξι υπεύθυνοι του χρυσωρυχείου όπου εννέα εργάτες παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που συνέβη την περασμένη Τρίτη, τέθηκαν υπό κράτηση αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργίο Ενέργειας της Τουρκίας.

«Η κράτηση των έξι ατόμων αποφασίστηκε από το δικαστήριο χθες το βράδυ, ενώ δύο εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό δικαστική επιτήρηση», είπε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ιλίτς, στην επαρχία Ερζιτζάν της βορειοανατολικής Τουρκίας.

A gold mine in Turkey collapsed about 2-3 days, causing a massive landslide and trapping workers under it. https://t.co/E4cGCrWZA1 — Fırat Bağ (@solace_eternal) February 17, 2024

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας Καναδός υπήκοος, στέλεχος της εταιρείας Anagold που εκμεταλλεύεται το χρυσωρυχείο αυτό. Το 80% των μετοχών της Anagold ανήκει στην εταιρεία SSR Mining που εδρεύει στο Ντένβερ και το Τορόντο ενώ το υπόλοιπο 20% στην τουρκική εταιρεία Lidya.

Οι αρχές ακύρωσαν επίσης την περιβαλλοντική άδεια του ορυχείου, χωρίς την οποία δεν μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση των εμπειρογνωμόνων, οι υπεύθυνοι του χρυσωρυχείου δεν έλαβαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, μολονότι γνώριζαν τον κίνδυνο από μια κατάρρευση του όγκου του χώματος.

Η επιχείρηση διάσωσης των εννέα εγκλωβισμένων, που καθυστέρησε λόγω του κινδύνου νέων κατολισθήσεων, εντάθηκε από χθες το βράδυ. «Μια από τις προτεραιότητές μας είναι να απομακρύνουμε τον όγκο των χωμάτων που κάλυψαν την κοίτη του ποταμού (…) Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο μόλυνσης του τρεχούμενου νερού ή των υπόγειων υδάτων», είπε ο υπουργός.

Ένας τεράστιος σωρός από χώμα, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είχε υποστεί επεξεργασία για χρυσό και είχε εναποτεθεί στους λόφους, κατέρρευσε την Τρίτη και ξεχύθηκε με ταχύτητα σαν λάβα σε μια κοιλάδα, σε έναν ‘κατακλυσμό’ από χώμα και πέτρες, με σύννεφα σκόνης να υψώνονται στον ουρανό. Σύμφωνα με ειδικούς, το χώμα ενδέχεται να περιέχει κυανιούχο άλας, που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη χρυσού και μπορεί να μολύνει το έδαφος ή τα νερά του ποταμού Ευφράτη που διαρρέει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι γίνονται καθημερινά μετρήσεις και σήμερα δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Το ορυχείο, το οποίο απασχολεί 667 εργάτες, είχε βρεθεί στο προσκήνιο το 2022 ύστερα από διαρροή κυανιούχου άλατος, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του. Άνοιξε και πάλι αφού καταβλήθηκε ένα πρόστιμο, κάτι που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

