Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, ο επικρατέστερος μέχρι σήμερα υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να γκρινιάζει για όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και, αντιθέτως, να επικεντρωθεί σε όσα θα μπορούσε να κάνει η ίδια για την Ουκρανία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προκάλεσε αναταραχή στην Ευρώπη όταν δήλωσε ότι, εφόσον επανεκλεγεί τον Νοέμβριο, δεν θα υπερασπιστεί τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ οι οποίοι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα.

«Θα πρέπει να σταματήσουμε να μουρμουρίζουμε και να κλαιγόμαστε και να γκρινιάζουμε για τον Τραμπ», είπε ο Ρούτε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Η εκλογή του «εξαρτάται από τους Αμερικανούς. Δεν είμαι Αμερικανός, δεν μπορώ να ψηφίσω στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όποιον βρίσκεται στην πίστα», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη θα έπρεπε να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών, και όχι μόνο επειδή μπορεί ο Τραμπ να επιστρέψει στην προεδρία, συνέχισε ο Ρούτε τονίζοντας ότι πρέπει να αυξηθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία επειδή αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης.

Ο Ρούτε, που ανακοίνωσε αναπάντεχα την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή της Ολλανδίας τον περασμένο Ιούλιο, έχει δηλώσει ότι δεν ξέρει αν θεωρείται φαβορί για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και δεν θα ξεκινήσει μια εκστρατεία για να διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ. «Και όλη αυτή η γκρίνια και η μουρμούρα για τον Τραμπ. Την ακούω συνεχώς τις δύο τελευταίες ημέρες. Ας μην το κάνουμε αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι μετά τις συνομιλίες που είχε με Αμερικανούς πολιτικούς στο Μόναχο είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος» ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια που έχει μπλοκαριστεί, τελικώς θα εγκριθεί.

Ο Στόλτενμπεργκ ανέλαβε γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ το 2015 και πρόκειται να αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2024. Η θητεία του παρατάθηκε τον περασμένο Ιούλιο για τέταρτη φορά, καθώς τα 31 μέλη της Συμμαχίας επέλεξαν να παραμείνει στο τιμόνι της ένας έμπειρος ηγέτης, αντί να επιχειρήσουν να αναδείξουν έναν διάδοχό του, εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο κατώφλι του ΝΑΤΟ. Προτού να ληφθεί η απόφαση να παραμείνει ο Στόλτενμπεργκ στην ηγεσία του ΝΑΤΟ, διπλωμάτες έλεγαν ότι ο Ρούτε θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για τη διαδοχή, όμως τότε ο Ολλανδός επέμενε ότι δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

