Λίγους μόλις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που προσάγεται σε ποινική δίκη, για κατηγορίες που σχετίζονται με τα χρήματα που φέρεται ότι κατέβαλε σε μια ηθοποιό ταινιών για ενηλίκους, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή της.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν, του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, δεν έκανε δεκτό το αίτημα που είχαν υποβάλει οι δικηγόροι του Τραμπ να απορρίψει την υπόθεση και αντιθέτως όρισε δικάσιμο για τις 25 Μαρτίου. Αυτή είναι μόνο η μία από τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, την ώρα που διεκδικεί το χρίσμα του κόμματός του για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο 77χρονος Τραμπ ζητούσε από τον Μέρτσαν να απορρίψει το κατηγορητήριο (συνολικά είναι 34 κατηγορίες) σύμφωνα με το οποίο παραποίησε επαγγελματικά έγγραφα στην προσπάθειά του να αποκρύψει το χρηματικό ποσό των 130.000 δολαρίων που κατέβαλε στην Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016. Ο Μέρτσαν χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά για να απορρίψει το αίτημα και να ορίσει τη δικάσιμο στις 25 Μαρτίου.

Πριν από τη σημερινή διαδικασία, ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη. «Δεν θα το είχαν προωθήσει αυτό, σε καμία περίπτωση, εάν δεν ήμουν υποψήφιος για την προεδρία και δεν τα πήγαινα καλά» είπε, μιλώντας στον διάδρομο έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Η δίκη θα ξεκινήσει πριν από τις τρεις άλλες ποινικές υποθέσεις. Μέχρι τότε, ο Τραμπ ενδέχεται να έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, αφού έχει ήδη κερδίσει τις τέσσερις πρώτες εσωκομματικές πολιτειακές εκλογές και οι δημοσκοπήσεις του δίνουν μεγάλο προβάδισμα έναντι της μοναδικής άλλης υποψήφιας, της Νίκι Χέιλι.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις τακτικές επισκέψεις του στα δικαστήρια για να συγκεντρώσει χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία του, ωστόσο αυτή η στρατηγική φαίνεται να μην αποδίδει τόσο καλά πλέον, αφού συγκέντρωσε εκατομμύρια μετά τις πρώτες εμφανίσεις του σε δίκες, την περασμένη χρονιά. Έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που του απήγγειλε ο Δημοκρατικός γενικός εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ.

Λιγοστοί διαδηλωτές βρίσκονταν σήμερα έξω από τα δικαστήρια, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά του Τραμπ ενώ φώναζαν «Όχι δικτάτορες στις ΗΠΑ».

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, επίσης σήμερα, οι δικηγόροι του Τραμπ αναμένεται ότι θα ζητήσουν από έναν δικαστή στην Τζόρτζια να εξαιρέσει την εισαγγελέα που άσκησε δίωξη στον ίδιο και σε πολλούς συμμάχους του για αδικήματα που σχετίζονται με την προσπάθεια ανατροπής της εκλογικής ήττας του στην Πολιτεία αυτή το 2020. Η εισαγγελέας Φάνι Γουίλις έχει παραδεχτεί ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με έναν νομικό της ομάδας της.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Ουάσινγκτον, για την προσπάθειά του να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα και στη Φλόριντα, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε απόρρητα έγγραφα. Σε όλες τις υποθέσεις δηλώνει αθώος.

Η υπόθεση που θα εκδικαστεί στο Μανχάταν αφορά τα χρήματα, 130.000 δολάρια, που κατέβαλε ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ Μάικλ Κόεν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς –κατά κόσμος Στέφανι Κλίφορντ– για να μην μιλήσει δημοσίως για μια ερωτική συνεύρεση που είχε με τον μεγιστάνα των ακινήτων δέκα χρόνια νωρίτερα. Ο Τραμπ αρνείται ότι κάτι τέτοιο συνέβη ποτέ.

Το 2018 ο Κόεν δήλωσε ένοχος στην κατηγορία της παραβίασης του νόμου που αφορά τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Οι εισαγγελείς λένε ότι to 2017 η οικογενειακή κτηματομεσιτική εταιρεία του Τραμπ κατέγραψε την αποπληρωμή του ποσού αυτού στον Κόεν ως νομικά έξοδα. Παραβιάστηκε έτσι ο πολιτειακός νόμος που απαγορεύει την παραποίηση επαγγελματικών εγγράφων με στόχο την απόκρυψη άλλου αδικήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.