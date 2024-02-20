Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ αποπειράται από σήμερα Τρίτη να εξασφαλίσει από τη βρετανική δικαιοσύνη το δικαίωμα υποβολής της ύστατης προσφυγής του εναντίον της έκδοσής του στις ΗΠΑ, που θέλουν να τον δικάσουν για τη δημοσιοποίηση τεράστιου όγκου διαβαθμισμένων και απορρήτων διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων.

Καθώς πλησίαζε η ακροαματική διαδικασία, υποστηρικτές του προειδοποίησαν για ακόμη μια φορά για τον κινδύνο για τη ζωή του Αυστραλού, 52 ετών, που παραμένει φυλακισμένος τα τελευταία πέντε χρόνια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βρετανία, υπόθεση που έχει μετατραπεί σε σύμβολο των απειλών κατά της ελευθεροτυπίας.

Σήμερα και αύριο, η βρετανική δικαιοσύνη αναμένεται να επανεξετάσει την άρνηση να επιτραπεί στον Τζούλιαν Ασάνζ να προχωρήσει στην υποβολή έφεσης εναντίον της έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε κάνει καταρχήν δεκτό το αίτημα έκδοσης τον Ιούνιο του 2022.

«Εάν ηττηθεί, δεν έχει έχει πλέον καμιά δυνατότητα να ασκήσει έφεση» στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόνισε χθες Δευτέρα στο BBC η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ, με την οποία απέκτησαν δυο παιδιά την περίοδο που ήταν κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Ελπίζουμε πως θα έχουμε χρόνο να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)» ώστε να επέμβει έγκαιρα, τόνισε.

Αν εκδοθεί, «θα πεθάνει», προειδοποιούσε η ίδια την περασμένη εβδομάδα.

Τον Ιανουάριο του 2021, η βρετανική δικαιοσύνη είχε αρχικά αποφανθεί υπέρ του ιδρυτή του WikiLeaks. Επικαλούμενη τον κίνδυνο αυτοκτονίας του Αυστραλού, η δικάστρια Βανέσα Μπαρέιτσερ αρνήθηκε να δώσει το πράσινο φως για την έκδοση. Όμως η απόφασή της αυτή ακυρώθηκε κατόπιν.

«Αλκατράζ των Βραχωδών Ορέων»

Προσπαθώντας να καθησυχάσουν για τη μεταχείρισή του, οι ΗΠΑ είχαν διαβεβαιώσει πως δεν θα φυλακιστεί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας ADX στη Φλόρενς (Κολοράντο), γνωστή με το προσωνύμιο «Αλκατράζ των Βραχωδών Ορέων» και ότι θα έχει κλινική και ψυχιατρική φροντίδα. Είχαν αναφερθεί επίσης στην πιθανότητα να εκτίσει την ποινή του στην Αυστραλία.

Οι εγγυήσεις αυτές έπεισαν τη βρετανική δικαιοσύνη μεν, αλλά καθόλου τους υποστηρικτές του Τζούλιαν Ασάνζ, που θεωρούν τη δίωξή του πολιτική.

Αν εκδοθεί στις ΗΠΑ, δικαστεί και καταδικαστεί, αντιμετωπίζει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως ακόμη και 175 ετών διότι έφερε στο φως από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Στο υλικό που αποκάλυψε συμπεριλαμβάνεται βίντεο που δείχνει αμάχους, ανάμεσά τους δυο δημοσιογράφους και φωτοειδησεογράφους του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, να σκοτώνονται από πυρά επιθετικού ελικοπτέρου στο Ιράκ τον Ιούλιο του 2007.

Τα έγγραφα αυτά εξασφαλίστηκαν χάρη στην Τσέλσι Μάνινγκ, πρώην αναλύτρια του αμερικανικού στρατού. Μετά την καταδίκη της τον Αύγουστο του 2013 να εκτίσει 35 χρόνια κάθειρξης από στρατοδικείο, εντέλει αποφυλακίστηκε έπειτα από επτά χρόνια, με απόφαση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Τις τελευταίες ημέρες οι εκδηλώσεις υποστήριξης στον Τζούλιαν Ασάνζ πολλαπλασιάστηκαν. Υπέρ του Αυστραλού έχουν ταχθεί πολλές δημοσιογραφικές οργανώσεις.

«Αρκετά»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι επέκρινε την περασμένη εβδομάδα τη δίωξη των αρχών των ΗΠΑ σε βάρος του ιδρυτή του WikiLeaks, τοποθετούμενος στη συνεδρίαση κατά την οποία το αυστραλιανό κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητεί να τερματιστεί.

«Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να να διαρκεί επ’ αόριστον», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι Αυστραλοί συμφωνούν, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, ότι αυτή η ιστορία έχει κρατήσει «αρκετά».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως ήγειρε το ζήτημα της υπόθεσης του κ. Ασάνζ «στο ύψιστο επίπεδο» στη Βρετανία και στις ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψή του από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από επτά χρόνια που παρέμενε κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία εξαιτίας κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις που μπήκαν έκτοτε στο αρχείο, κρατείται τα τελευταία χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Στις αρχές του μήνα, η Άλις Τζιλ Έντουαρντς, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη διαδικασία έκδοσης: «Ο Τζούλιαν Ασάνζ πάσχει από χρόνια κατάθλιψη και υποτροπές. Έχει εκτιμηθεί πως υπάρχει κίνδυνος να αυτοκτονήσει», εξήγησε.

Κατά την άποψή της, «ο κίνδυνος να τεθεί σε απομόνωση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα παρά την επισφαλή κατάσταση της ψυχικής υγείας του και η επιβολή δυνητικά δυσανάλογης ποινής εγείρουν ερωτήματα για το εάν η έκδοση του κ. Ασάνζ στις ΗΠΑ θα ήταν συμβ

