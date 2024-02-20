Δέκα ύποπτοι για συνεργασία με ρωσικές υπηρεσίες έχουν συλληφθεί από Δεκέμβριο

Οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας της Εσθονίας (ISS) ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συλλάβει από τον Δεκέμβριο δέκα άτομα ως ύποπτα ότι ενήργησαν "για λογαριασμό μιας ρωσικής ειδικής υπηρεσίας".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ISS, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο μιας ποινικής διαδικασίας δείχνουν ότι "η ρωσική ειδική υπηρεσία συντόνισε μια υβριδική επιχείρηση κατά της ασφάλειας της Δημοκρατίας της Εσθονίας", χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Οι Εσθονοί ερευνητές υποψιάζονται τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει αποκαλυφθεί, ότι κυρίως "συγκέντρωσαν πληροφορίες για την προετοιμασία επιθέσεων".

Ο στόχος αυτής της ενέργειας θα μπορούσε να είναι για "να σκορπίσει τον φόβο και να δημιουργήσει εντάσεις εντός της κοινωνίας της Εσθονίας", διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Οι συλληφθέντες παροτρύνθηκαν να διαπράξουν διάφορες εγκληματικές πράξεις όπως ότι έσπασαν τα τζάμια των αυτοκινήτων που ανήκαν στον υπουργό Εσωτερικών και σε έναν δημοσιογράφο ή ακόμη ότι βεβήλωσαν χώρους μνήμης.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της ISS Μάργκο Πάλοσον, ορισμένοι από τους συλληφθέντες στρατολογήθηκαν μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

"Εδώ και χρόνια, οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες προσπαθούν με πολλούς τρόπους να δημιουργούν εντάσεις στην Εσθονία", υπογραμμίζει η ανακοίνωση της ISS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

