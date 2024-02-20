Στην Άγκυρα ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα

Στην Άγκυρα βρίσκεται από το απόγευμα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με επίσημη τελετή, έφιππο άγημα και 21 κανονιοβολισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έντι Ράμα θα πραγματοποιηθεί στην 'Αγκυρα η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Αλβανίας, υπό την προεδρία των Ερντογάν και Ράμα.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Αλβανίας σε όλες τις πτυχές τους και θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ατζέντα, όπως σημειώνεται, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, βρίσκονται οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στα Βαλκάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

