Στην παλιά ρητορική τα τουρκικά ΜΜΕ- Γράφουν για απωθήσεις μεταναστών από Ελλάδα

Στην παλιά ρητορική τους φαίνεται να επιστρέφουν τα τουρκικά ΜΜΕ μιλώντας σήμερα για απωθήσεις μεταναστών από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, με τίτλο «Τριάντα-δύο παράτυποι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, διασώθηκαν στην Αλικαρνασσό» δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του ειδησεογραφικού πρακτορείου IHLAS, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μόλις έλαβε πληροφορίες ότι υπήρχε μια ομάδα παράτυπων μεταναστών σε μια λαστιχένια βάρκα στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού, το σκάφος της ακτοφυλακής (TCSG-901) κινήθηκε στην περιοχή. 32 παράτυποι μετανάστες, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, διασώθηκαν από τη λαστιχένια λέμβο, που απωθήθηκε στα τουρκικά χωρικά ύδατα από ελληνικά στοιχεία».

Με τίτλο «Είκοσι-πέντε μετανάστες διασώθηκαν» δημοσιοποιήθηκε την ίδια ώρα στην ιστοσελίδα της αριστερής εφημερίδα BirGün ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στα ανοικτά των ακτών της συνοικίας Datça της Muğla, 25 μετανάστες σε μια λαστιχένια βάρκα διασώθηκαν. Ένα άτομο που ταυτοποιήθηκε ως διακινητής συνελήφθη. Οι ομάδες της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος έλαβαν μια αναφορά ότι μια ομάδα προσφύγων βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της περιοχής Datça.

Οι ομάδες κινήθηκαν στην περιοχή μετά την ειδοποίηση και διέσωσαν 25 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, που απωθήθηκαν από την Ελλάδα στα τουρκικά χωρικά ύδατα.»

Τέλος «Ομάδες της ακτοφυλακής έπιασαν 42 παράτυπους μετανάστες στη Σμύρνη!» αναφέρει το ρεπορτάζ της φιλοκυβερνητικής, ισλαμιστικής εφημερίδας Mili, στο οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«Στα ανοικτά των ακτών της συνοικίας Dikili της Σμύρνης, 42 παράτυποι μετανάστες που απωθήθηκαν στα τουρκικά χωρικά ύδατα από ελληνικά στοιχεία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά χάρη στην σχολαστική εργασία και την ταχεία ανταπόκριση των ομάδων του Λιμενικού Σώματος.»

Πηγή: skai.gr

