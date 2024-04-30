Μεθυσμένοι επιβάτες προκάλεσαν χθες βράδυ αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Ο λόγος για ένα ζευγάρι, μία 42χρονη Ιρλανδή και έναν 45χρονο Πολωνό, οι οποίοι εκτός εαυτού από το πολύ αλκοόλ, έκαναν φασαρία στην πτήση από Γλασκώβη Σκωτίας προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου χθες (29/4) το βράδυ, επιδεικνύοντας ιδιαίτερα προκλητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το ektiti.gr Στο κενό έπεσαν οι πολλές προσπάθειες του πληρώματος να τους ηρεμήσουν.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, που ο πιλότος ζήτησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" του Ηρακλείου, κάτι που έγινε στις 9 το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

