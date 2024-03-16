Ένας Παλαιστίνιος ιμάμης άνοιξε σήμερα Σάββατο πυρ προς την κατεύθυνση ενός εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη συνέχεια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες εκεί, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο άνδρας άνοιξε πυρ από το παλαιστινιακό νεκροταφείο στη Χεβρώνα προς τον παρακείμενο εβραϊκό οικισμό, όπως ανέφερε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Kan. Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται ανάμεσα στους τάφους και να πυροβολεί με αυτόματο τουφέκι. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιος Ισραηλινός.

☪️An imam in a mosque shot at the Jewish settlement in Hebron from a cemetery pic.twitter.com/5p3Wa2gWng — leonskee (@leeonskee) March 16, 2024

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, σχεδόν πριν από έξι μήνες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ισραηλινές επιδρομές και οι παλαιστινιακές επιθέσεις στους δρόμους.

Η απουσία σημαντικής προόδου στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει προστεθεί στους φόβους πως η βία στην περιοχή θα αυξηθεί περαιτέρω στη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης ήταν ο Σεΐχης Μαχμούντ Νοφάλ, ιμάμης του τζαμιού Αλ-Κασέμ στη Χεβρώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

