Ισραήλ: Παλαιστίνιος ιμάμης σκοτώθηκε αφότου άνοιξε πυρ σε εβραϊκό οικισμό - Δείτε βίντεο

Ο άνδρας άνοιξε πυρ από το παλαιστινιακό νεκροταφείο στη Χεβρώνα προς τον παρακείμενο εβραϊκό οικισμό

Ιμάμης

Ένας Παλαιστίνιος ιμάμης άνοιξε σήμερα Σάββατο πυρ προς την κατεύθυνση ενός εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη συνέχεια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες εκεί, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο άνδρας άνοιξε πυρ από το παλαιστινιακό νεκροταφείο στη Χεβρώνα προς τον παρακείμενο εβραϊκό οικισμό, όπως ανέφερε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Kan. Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται ανάμεσα στους τάφους και να πυροβολεί με αυτόματο τουφέκι. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιος Ισραηλινός. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, σχεδόν πριν από έξι μήνες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ισραηλινές επιδρομές και οι παλαιστινιακές επιθέσεις στους δρόμους.

Η απουσία σημαντικής προόδου στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει προστεθεί στους φόβους πως η βία στην περιοχή θα αυξηθεί περαιτέρω στη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης ήταν ο Σεΐχης Μαχμούντ Νοφάλ, ιμάμης του τζαμιού Αλ-Κασέμ στη Χεβρώνα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

