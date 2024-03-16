Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας, ενώ ο ύποπτος για την επίθεση διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο κάλεσαν τους κατοίκους του προαστίου βόρεια της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Trenton police are surrounding a duplex in the area of Phillips Ave. and Nassau St. believed to be connected to the gunman suspected of killing 3 people this morning in Falls Township, Bucks County. SWAT officers with long guns are running and a tactical vehicle is on standby. pic.twitter.com/DgbnHv6wvd — Madeleine Wright (@MWrightReports) March 16, 2024

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος, ένας άνδρας 26 ετών oνόματι Άντρε Γκόρντον, ο οποίος εκινείτο με κλεμμένο αυτοκίνητο, σκότωσε δύο ανθρώπους έξω από σπίτι του Φολς Τάουνσιπ και στην συνέχεια σκότωσε έναν τρίτο άνθρωπο στο εσωτερικό κατοικίας. Διέφυγε κλέβοντας ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Οι τοπικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 26χρονου.

Άντρε Γκόρντον

Law Enforcement now believes they have the shooter of 3 dead in Bucks County Pa, Andre Gordon, in a “barricade situation” at another address in Trenton, NJ. pic.twitter.com/qaJor2RFsB — Steve Keeley (@KeeleyFox29) March 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

