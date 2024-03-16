Λογαριασμός
ΗΠΑ: 3 νεκροί από πυρά σε προάστιο της Φιλαδέλφειας - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο κάλεσαν τους κατοίκους του προαστίου βόρεια της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους

ΗΠΑ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας, ενώ ο ύποπτος για την επίθεση διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο κάλεσαν τους κατοίκους του προαστίου βόρεια της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος, ένας άνδρας 26 ετών oνόματι Άντρε Γκόρντον, ο οποίος εκινείτο με κλεμμένο αυτοκίνητο, σκότωσε δύο ανθρώπους έξω από σπίτι του Φολς Τάουνσιπ και στην συνέχεια σκότωσε έναν τρίτο άνθρωπο στο εσωτερικό κατοικίας. Διέφυγε κλέβοντας ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Οι τοπικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 26χρονου. 

Άντρε Γκόρντον
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

