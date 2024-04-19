Αρμενία: Επιστρέφει στο Αζερμπαϊτζάν τέσσερις 4 κοινότητες

Η Αρμενία συμφώνησε να επιστρέψει στο Αζερμπαϊτζάν τέσσερα χωριά που βρίσκονται πάνω στα κοινά σύνορά τους, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του αζέρικου υπουργείου Εξωτερικών Αϊχάν Χατζιζάντα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Χατζιζάντα ανέφερε ότι τα τέσσερα χωριά ήταν υπό την κατοχή της Αρμενίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η επιστροφή τους συνιστά ένα «πολυαναμενόμενο ιστορικό γεγονός».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας, στη δική του ανακοίνωση, ανέφερε ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τέσσερις τομείς των διαφιλονικούμενων συνόρων τους.

Το Αζερμπαϊτζάν έλεγε ότι η επιστροφή των χωριών είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία με την οποία θα τερματιστεί η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωριών που κρατά εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Η σημερινή συμφωνία, με μια συνάντηση στην οποία μετείχαν οι αντιπρόεδροι των δύο κυβερνήσεων, είναι η σαφέστερη ένδειξη προόδου στις συνομιλίες τους μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

