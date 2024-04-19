YΠΕΞ Ιράν: Τα drones του Ισραήλ δεν προκάλεσαν ζημιές ή θύματα στο Ισφαχάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι τα drones που σύμφωνα με πηγές εκτόξευσε σήμερα το Ισραήλ κατά της ιρανικής πόλης Ισφαχάν δεν προκάλεσαν ζημιές ή θύματα.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε απεσταλμένους των μουσουλμανικών εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Οι υποστηρικτές των μέσων ενημέρωσης του σιωνιστικού καθεστώτος, σε μια απέλπιδα προσπάθεια, προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως νίκη την ήττα τους, ενώ τα μίνι drones που καταρρίφθηκαν δεν προκάλεσαν ζημιές ή θύματα», είπε ο Αμπντολαχιάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη έχει επισημάνει ότι δεν έχει σχέδια για νέα αντίποινα.

Το Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για την επίθεση που έγινε ξημερώματα Παρασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

