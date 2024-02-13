Αριθμός ρεκόρ 1.313 μεταναστών έχει αναφερθεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ή αγνοείται η τύχη τους, στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας πέρυσι, δήλωσε σήμερα οργάνωση υπέρ των δικαιωμάτων, επισημαίνοντας την επιδείνωση της μεταναστευτικής κρίσης στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 75% του αριθμού των νεκρών ή αγνοουμένων στις ακτές της Ιταλίας, της Λιβύης και της Μάλτας, δήλωσε στο Reuters ο Ραμαντάν Μπεν Αμόρ, αξιωματούχος στο Τυνησιακό Φόρουμ Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η Τυνησία αντικατέστησε τη Λιβύη ως το βασικό σημείο αναχώρησης στην Αφρική για όσους προσπαθούν να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τη σύγκρουση σε άλλες περιοχές της Αφρικής και στη Μέση Ανατολή με την ελπίδα καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Και καθώς οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται από τον Ιανουάριο, η εισροή Αφρικανών μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων Τυνήσιων, σε σκάφη με προορισμό την Ιταλία έχει αυξηθεί.

Περίπου 100 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν εξαφανιστεί στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας από τα μέσα Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

