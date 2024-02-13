Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα κανονισμό που παρέχει μερική εξαίρεση στους Ευρωπαίους αγρότες από τον κανόνα της αγρανάπαυσης. Αυτό ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 31 Ιανουαρίου και τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αύριο, 14 Φεβρουαρίου, και θα ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου για ένα έτος - δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή της ότι «σύντομα θα υποβάλουμε περισσότερες προτάσεις για να βοηθήσουμε στην άμβλυνση της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει επίσης ότι «μόνο εάν οι αγρότες μας μπορούν να ζήσουν από τη γη τους θα επενδύσουν στο μέλλον και μόνο εάν επιτύχουμε από κοινού τους στόχους μας για το κλίμα και το περιβάλλον, οι αγρότες θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν. Οι αγρότες μας το γνωρίζουν καλά αυτό. Αυτό το μέτρο προσφέρει ευελιξία στους αγρότες, ενώ συνεχίζει να τους επιβραβεύει για το κρίσιμο έργο τους για την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας της ΕΕ».

Η μερική εξαίρεση ικανοποιεί πολλά αιτήματα για περισσότερη ευελιξία, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη για να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της ΕΕ, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αντί να διατηρούν τη γη σε αγρανάπαυση ή να διατηρούν μη παραγωγικά χαρακτηριστικά στο 4% της αρόσιμης γης τους, οι αγρότες της ΕΕ που έχουν καλλιέργειες δέσμευσης αζώτου (όπως φακές, μπιζέλια ή φάβα) ή/και ενδιάμεσες καλλιέργειες χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο 4% της αρόσιμης γης τους θεωρείται ότι πληρούν τη λεγόμενη απαίτηση GAEC 8. Όσοι αγρότες το αποφασίσουν μπορούν, ωστόσο, να συνεχίσουν να πληρούν την απαίτηση με γη που βρίσκεται σε αγρανάπαυση ή με μη παραγωγικά χαρακτηριστικά.

Η τελική πράξη που εγκρίθηκε επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα οικολογικά τους συστήματα που υποστηρίζουν μη παραγωγικές περιοχές ώστε να λάβουν υπόψη την εναλλακτική γραμμή βάσης σύμφωνα με τους όρους της GAEC 8. Μια απλή κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αρκετή για την άμεση ενημέρωση των σχετικών οικολογικών συστημάτων

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

