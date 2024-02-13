Super Bowl 2024: Έκανε την μεγαλύτερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ από την προσγείωση στη Σελήνη το 1969

Περίπου 123,4 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μέσο στις ΗΠΑ παρακολούθησαν το φετινό Super Bowl, καθιστώντας την τη μετάδοση με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από την προσγείωση στη Σελήνη το 1969.

Την ιστορική προσγείωση του Apollo 11, την είδαν περίπου 125 έως 150 εκατομμύρια άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι στο Super Bowl, το Kansas City Chiefs κέρδισε τους San Francisco 49ers με 25-22 στην παράταση.

Η πολυαναμενόμενη παρουσία της Taylor Swift για να παρακολουθήσει τον φίλο της Travis Kelce πιθανότητα να αύξησε τα νούμερα τηλεθέασης αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που λατρεύουν την πασίγνωστη τραγουδίστρια και την παρακολουθούν σε κάθε της βήμα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Nielsen, 202,4 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα μέρος του παιχνιδιού.

Τον περσινό αγώνα Super Bowl μεταξύ των Chiefs και των Philadelphia Eagles παρακολούθησαν 115,1 εκατομμύρια θεατές.

Πηγή: skai.gr

