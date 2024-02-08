Τυνησία: 13 Σουδανοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο ενώ 27 αγνοούνται

Δεκατρείς Σουδανοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 27 αγνοούνται μετά το ναυάγιο του σκάφους στο οποίο επέβαιναν που είχε αναχωρήσει από τις ακτές της Τυνησίας κοντά στη Σφαξ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Μοναστίρ Φάριντ Μπεν Τζα.

Συνολικά 42 Σουδανοί επέβαιναν στο αυτοσχέδιο αυτό σκάφος που είχε αποπλεύσει από την ακτή της Τζεμπινιάνα, κοντά στη Σφαξ, στην κεντροανατολική Τυνησία, σύμφωνα με τις καταθέσεις στις αρχές των δύο μοναδικών επιζώντων του ναυαγίου.

Επιχειρήσεις διεξάγονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ναυαγών, σημείωσε ο Μπεν Τζα.

Οι επιβαίνοντες ήταν όλοι άνδρες και Σουδανοί πολίτες και έφεραν ταυτότητες αιτούντων άσυλο που τους είχαν δοθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Τυνησία. Αυτοί είχαν επιβιβαστεί σε πολύ πρόχειρα κατασκευασμένο πλεούμενο από παλιοσίδερα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την απόδοση ευθυνών, πρόσθεσε ο Μπεν Τζα, ο οποίος δεν απέκλεισε την πιθανότητα οι μετανάστες αυτοί να είχαν πέσει θύματα «εκμετάλλευσης σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων ή από εγκληματική οργάνωση για παράνομη είσοδο στην Ευρώπη».

Η Τυνησία είναι μαζί με τη Λιβύη βασικό σημείο αναχώρησης για χιλιάδες μετανάστες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τις συγκρούσεις σε άλλα μέρη της Αφρικής και τη Μέση Ανατολή με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη. Οι πρώτες ιταλικές ακτές, μεταξύ των οποίων αυτές της Λαμπεντούζα, βρίσκονται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από την περιοχή της Σφαξ.

Το 2023 η τυνησιακή ακτοφυλακή περισυνέλεξε τα πτώματα σχεδόν 1.000 μεταναστών που πνίγηκαν ανοιχτά των ακτών της, σύμφωνα με Τυνήσιους αξιωματούχους, τον μεγαλύτερο αριθμό από οποιαδήποτε άλλη χρονιά.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευσης, πάνω από 2.270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2023 στην κεντρική Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη, δηλαδή 60% περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.