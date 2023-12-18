Σφοδρή καταιγίδα, με ισχυρές βροχές και ανέμους ταχύτητας ως και 150 χιλιομέτρων την ώρα, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δεκαέξι άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε πόλεις της κεντρικής Αργεντινής και της Ουρουγουάης το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η χειρότερη καταστροφή έπληξε την πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες, όπου η καταιγίδα προκάλεσε την κατάρρευση οροφής κλειστού γηπέδου το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 14, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, που εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στα θύματα», μετέβη χθες Κυριακή στην Μπαΐα Μπλάνκα.

Όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα «εμείς, οι Αργεντινοί, κατορθώνουμε πάντα να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας», επιδεικνύοντας «την ανθεκτικότητα και την αλληλεγγύη μας», είπε.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως θα μπορέσετε να επιλύσετε αυτή την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τους υπάρχοντες πόρους», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος στην Μπαΐα Μπλάνκα, όπου η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και αναφέρθηκαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας ανέμων που «ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα», σύμφωνα με τις αρχές, παρότρυνε χθες τους κατοίκους να αποφεύγουν να κυκλοφορούν στους δρόμους καθώς «παραμένουμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης».

Τα θύματα παρακολουθούσαν αγώνα της ομάδας μπάσκετ Bahiense del Norte, με την οποία προπονείτο άλλοτε το παγκόσμιο αστέρι του μπάσκετ Μανού Τζινόμπιλι.

Ο βετεράνος πρωταθλητής δήλωσε «περίλυπος για αυτό που ζουν η ομάδα μου, η πόλη μου και η περιοχή μου», μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη Μορένο, 40 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από κλαδί δέντρου που τσάκισε και παρέσυρε ριπή ανέμου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε κηρύξει «πορτοκαλί» συναγερμό στις επαρχίες Μπουένος Άιρες, Έντρε Ρίος, Κόρδομπα και Σάντα Φε (κεντροανατολικά), εν αναμονή κατακρημνίσεων ως και 130 χιλιοστών, «κίτρινο» συναγερμό σε άλλες έξι επαρχίες, ενώ προέβλεπε πως καταιγίδες θα επέλαυναν προς βορρά.

Οι άνεμοι προκλήθηκαν από «μεγάλη μάζα θερμού και υγρού αέρα η οποία ενεργοποιήθηκε από το πέρασμα ψυχρού μετώπου», χωρίς πάντως κάποια συγκεκριμένη σύνδεση με το —συνεχιζόμενο— φαινόμενο Ελ Νίνιο, εξήγησε ο μετεωρολόγος Λέο ΝτεΜπενεντίκτις.

Ζημιές και στην πρωτεύουσα

Το Μπουένος Άιρες επλήγη το πρωί της Κυριακής από ανέμους ταχύτητας σχεδόν 100 χιλιομέτρων ανά ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και διακοπές της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χόρχε Μάκρι.

Η πρωτεύουσα ξύπνησε με 360 δέντρα ξεριζωμένα, αυτοκίνητα κατεστραμμένα, καλώδια κομμένα, στύλους δημόσιου φωτισμού πεσμένους, όπως και φωτεινούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο barrio (τη συνοικία) Παλέρμο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ παρακολουθούσαν συναυλία όταν η σκηνή κατέρρευσε, σύμφωνα με τους οργανωτές.

Άλλοι δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν στον ιππόδρομο της Παλέρμο, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων SAME.

Άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας επλήγησαν επίσης από την καταιγίδα, με τις βροχοπτώσεις να φθάνουν τα 40 χιλιοστά μέσα σε μερικές ώρες, με άλλα λόγια το ένα τρίτο του ιστορικού μέσου όρου όλου του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Αργεντινής.

Στην Ουρουγουάη, τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στον νομό Κολόνια (νοτιοδυτικά), όπου άνεμοι ταχύτητας 167 χιλιομέτρων ανά ώρα και πλέον ξερίζωσαν δέντρα και παρέσυραν οροφές, σύμφωνα με το ουρουγουανό μετεωρολογικό ινστιτούτο (INUMET).

Αγοράκι οκτώ ετών σκοτώθηκε σε κατασκήνωση στη λουτρόπολη Σάντα Ρεχίνα, στον Ρίο δε λα Πλάτα, ενώ νεαρός είκοσι ετών σκοτώθηκε καθώς κινείτο με μοτοσικλέτα κοντά στη Ροσάριο.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι έλαβαν πάνω από 150 κλήσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο Μοντεβιδέο και στην υπόλοιπη χώρα.

