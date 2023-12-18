Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε επίθεση ενόπλων σε γιορτή που είχαν οργανώσει νέοι στην πόλη Σαλβατιέρα, στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Ως αυτή τη στιγμή, δώδεκα άνθρωποι είναι νεκροί», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) η γενική εισαγγελία της Γουαναχουάτο, η οποία συγκαταλέγεται στις μεξικανικές πολιτείες που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα με τα βίαια εγκλήματα, λόγω της σύγκρουσης ισχυρών συμμοριών για εδάφη.

Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για περίπου δέκα τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, η σφαγή διαπράχθηκε στο κτήμα Σαν Χοσέ δελ Κάρμεν, το οποίο είθισται να ενοικιάζεται για γιορτές. Η έκταση, όπου επίσης πυρπολήθηκαν οχήματα, αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

#Urgente, Sube a 12 el número de jóvenes asesinados en posada en #Salvatierra, #Guanajuato

La fiscalía ha designado “células de trabajo multidisciplinarias con especialidad en homicidios” para esclarecer el ataque. pic.twitter.com/31E6YCqnJu — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 17, 2023

Πρόσωπο που βρισκόταν στη γιορτή και ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε πως έξι ένοπλοι έφθασαν επιτόπου κι άρχισαν να κυκλοφορούν ανάμεσα στους νέους που συμμετείχαν στη γιορτή.

Καθώς «δεν ήταν προσκεκλημένοι», όταν «πήγαμε να ρωτήσουμε ποιοι ήταν, άρχισαν να ρίχνουν», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός, διευκρινίζοντας πως η γιορτή είχε οργανωθεί από ομάδα φίλων ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα θύματα ήταν «όλοι νέοι που γνωρίζαμε, καλοί άνθρωποι. Αυτό που γίνεται στη Σαλβατιέρα είναι φρίκη», ανέφερε μέσω Facebook ο Κάρλος Σίλβα, μέλος του ιδρύματος Terra Negra, που προωθεί κοινωφελή έργα.

Δεν είναι σαφές αν οι δράστες ανήκουν σε κάποια από τις συμμορίες που δρουν στη Γουαναχουάτο.

Απόπειρα εκβίασης

Σύμφωνα με τον Νταβίντ Σαουσέδο, σύμβουλο για ζητήματα ασφαλείας, ο οποίος επικαλέστηκε δηλώσεις μελών των οικογενειών των θυμάτων, ο ένας από τους οργανωτές της γιορτής είχε γίνει στόχος απόπειρας εκβίασης από εγκληματική οργάνωση, κάτι που ενδέχεται να ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

«Αρνήθηκε να πληρώσει (...) και μετέφερε την εκδήλωση αλλού, σε αυτό το κτήμα», εξήγησε κι επισήμανε πως η συγκεκριμένη ζώνη ελέγχεται από το καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα.

Εξάλλου, επίθεση ενόπλων που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Σαλαμάνκα, πόλη περίπου 160.000 κατοίκων στην ίδια πολιτεία, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ένοπλοι κινούμενοι με μοτοσικλέτες εισέβαλαν σε κομμωτήριο κι άρχισαν να πυροβολούν.

Παρόμοιες επιθέσεις έχουν διαπραχθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια στη Γουαναχουάτο, που βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των πολιτειών με τους υψηλότερους αριθμούς ανθρωποκτονιών από την αρχή της χρονιάς — καταγράφει 3.029 νεκρούς, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Στη Σαλβατιέρα, πόλη 90.000 κατοίκων, εντοπίστηκαν το 2020 ομαδικοί τάφοι με λείψανα τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

Η περιοχή, όπου βρίσκεται βιομηχανικό κέντρο που ευημερεί, έχει μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στις συμμορίες Σάντα Ρόσα δε Λίμα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο, που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και κλοπή καυσίμων, μεταξύ άλλων.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί κατά τους επίσημους αριθμούς πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου άρχισε, το 2006, ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ. Έκτοτε, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα τριπλασιάστηκε, φθάνοντας τις 25 ανά 100.000 κατοίκους. Έχουν επίσης καταγραφτεί πάνω από 110.000 βίαιες εξαφανίσεις, στην πλειονότητά τους από εκείνη τη χρονιά και μετά. Τόσο οι φόνοι, όσο και οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αποδίδονται από τις αρχές στην πλειονότητά τους στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

