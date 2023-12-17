Ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος συνετρίβη χθες Σάββατο στην επαρχία Νεουκέν της νότιας Αργεντινής, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, τύπου Macchi MB 308, συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο δημοτικό αεροδρόμιο της Κούτραλ Κο – περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Μπουένος Άιρες.

Ο Ντάριο Κάμπος, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην περιοχή, ανέφερε πως αυτόπτες μάρτυρες του αεροπορικού δυστυχήματος ενημέρωσαν τις αρχές. Όταν έφθασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, βρήκαν τα «συντρίμμια του αεροσκάφους να φλέγονται» και δύο απανθρακωμένα πτώματα.

Τοπική αερολέσχη ανακοίνωσε αργότερα πως τα θύματα ήταν δύο μέλη της: ο Σεφερίνο Σεπουλβέδα και ο Αλεχάντρο Ρομέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

