Σερβία: Θρίαμβος του κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις βουλευτικές εκλογές

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στην σερβική πολιτική σκηνή. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το 92% των εκλογικών τμημάτων, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) έλαβε το 46,3% των ψήφων. Με το ποσοστό αυτό καταλαμβάνει 128 από τις 250 έδρες της βουλής και έχει την δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμα κυβέρνηση. Στην προηγούμενη βουλή το SNS κατείχε 120 έδρες στο κοινοβούλιο.

Ο συνασπισμός «Η Σερβία ενάντια στη βία» λαμβάνει το 23,6% και 65 έδρες. Στην τρίτη θέση φέρεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας (SPS) με 6,6% και 18 έδρες. Ακολουθεί ο συνασπισμός των εθνικιστών «NADA» (Ελπίδα) με 4,9% και 13 έδρες. Την έκπληξη των χθεσινών εκλογών αποτελεί η είσοδος στη βουλή με ποσοστό 4,8% (13 έδρες) του νεοσύστατου συνδυασμού «Εμείς- Η φωνή του λαού» που ηγείται ο συνομωσιολόγος, αντιεμβολιαστής γιατρός Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς. Την εκπροσώπηση στη βουλή εξασφαλίζουν και πέντε μειονοτικά κόμματα. Η Ένωση Μαγυάρων Βοϊβοντίνας με 6 έδρες, η Ένωση Κροατών Βοϊβοντίνας με 3 έδρες, το κόμμα SDA των μουσουλμάνων του Σαντζάκ με 2 έδρες. Στην βουλή εισέρχεται και το Ρωσικό Κόμμα καταλαμβάνοντας μία έδρα όπως και οι Αλβανοί της Νότιας Σερβίας.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοινώνοντας την νίκη του κόμματος του δήλωσε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα έχει τετραετή θητεία και θα ασχοληθεί με την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Μεγάλη νίκη απέσπασε το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα και στις περιφερειακές εκλογές στην επαρχίας της Βοϊβοντίνας καταλαμβάνοντας τις 67 από τις 120 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου.

Στο δήμο του Βελιγραδίου το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα επίσης έρχεται πρώτο με 38% και ακολουθεί ο συνδυασμός «Η Σερβία ενάντια στην βία» 35%. Τα ποσοστά αυτά δεν παρέχουν την δυνατότητα εκλογής δημάρχου σε κανένα κόμμα και όλα θα εξαρτηθούν από τις συμμαχίες που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες με μικρότερα κόμματα. Στην Σερβία οι δήμαρχοι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια. Η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα αποτελέσματα για τον δήμο του Βελιγραδίου επισημαίνοντας ότι είναι αδύνατον να έλαβε περισσότερες ψήφους το κόμμα του Βούτσιτς. Ο συνδυασμός «Η Σερβία ενάντια στην βία» σε συνέντευξη Τύπου, χθες, Κυριακή, το βράδυ, κατήγγειλε ότι στις εκλογές για το δήμο του Βελιγραδίου ψήφισαν περίπου 40.000 ψηφοφόροι από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, οι οποίοι δεν έχουν έδρα κατοικίας το Βελιγράδι. Η αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στοιχεία για την αλλοίωση του αποτελέσματος στην πρωτεύουσα και θα ζητήσει την επανάληψη των εκλογών.

Η συμμετοχή στις χθεσινές εκλογές στην Σερβία ανήλθε στο 59,2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

