Γερμανία: Στην Πίρνα της Σαξονίας εξελέγη ο πρώτος δήμαρχος με την υποστήριξη της AfD

Ο Τιμ Λόχνερ έγινε χθες, Κυριακή, ο πρώτος δήμαρχος γερμανικής πόλης ο οποίος εκλέγεται με την υποστήριξη της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD). Ο κ. Λόχνερ, ο οποίος δεν είναι μέλος της AfD, εξελέγη στην 38.000 κατοίκων Πίρνα της «σαξονικής Ελβετίας», με ποσοστό 38,54%, επικρατώντας της υποψήφιας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

Μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, στις 26 Νοεμβρίου, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), οι Πράσινοι, η Αριστερά και ακόμη ένας ανεξάρτητος υποψήφιος αποσύρθηκαν, ζητώντας από τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν την υποψήφια του CDU Κάτριν Ντόλινγκερ-Κνουτ, η οποία ωστόσο κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 31,9%. Στην Σαξονία δεν ισχύει το σύστημα του β' γύρου με τους δύο πρώτους να αναμετρώνται μεταξύ τους, αλλά διεξάγονται επαναληπτικές εκλογές και αρκεί η απλή πλειοψηφία για την εκλογή του νέου δημάρχου, ο οποίος έχει επταετή θητεία.

«Θέλω να έχω τα αυτιά μου ανοιχτά για όλους στην Πίρνα και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τον διχασμό στην κοινωνία της πόλης μας», δήλωσε ο κ. Λόχνερ μετά την εκλογή του.

Πριν από λίγες ημέρες το τοπικό γραφείο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος χαρακτήρισε την οργάνωση της AfD στην Σαξονία «σίγουρα ακροδεξιά». Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις για τις τοπικές οργανώσεις στην Θουριγγία και στην Σαξονία-'Ανχαλτ. Στην Σαξονία, όπου το 2024 θα διεξαχθούν κρατιδιακές εκλογές, η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά κοντά στο 35%.

Πηγή: skai.gr

