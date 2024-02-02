Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπουένος Άϊρες:  Άγριο «ξύλο» μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από το Κογκρέσο (βίντεο) 

Αντικαθεστωτικοί διαδηλωτές χτυπούσαν αστυνομικούς με ξύλα και η αστυνομία απαντούσε με σφαίρες καουτσούκ και δακρυγόνα 

αργεντινη

Βίαιες συμπλοκές σημειώθηκαν για ακόμη μια φορά χθες στο Μπουένος Άιρες, έξω από το Κογκρέσο της Αργεντινής, ανάμεσα σε συνδικαλιστές και διαδηλωτές - ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι βουλευτές συζητούσαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων του νέου προέδρου της χώρας Χαβιέρ Μιλέι.

Η Αργεντινή βρίσκεται εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης. Ο πληθωρισμός υπερβαίνει το 200% και γύρω στο 40% του πληθυσμού της άλλοτε ευημερούσας χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Δίκτυα ενημέρωσης έδειξαν διαδηλωτές να χτυπούν αστυνομικούς με ξύλα και την αστυνομία να ρίχνει σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και δακρυγόνα στο πλήθος.


Στη δέσμη αυτή μέτρων περιλαμβάνεται η μεταβίβαση μέρους της νομοθετικής εξουσίας στην κυβέρνηση για δύο χρόνια, καθίσταται δυνατή η ιδιωτικοποίηση πολλών κρατικών εταιρειών και προβλέπονται αλλαγές στον φορολογικό και τον εκλογικό νόμο.

Ο οικονομολόγος Μιλέι ανέλαβε καθήκοντα στα μέσα Δεκεμβρίου και πρότεινε μια ριζική αναμόρφωση για τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Καθώς δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, πρόσφατα ακύρωσε αριθμό σχεδίων από το νομοθετικό πακέτο προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση άλλων

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής υποφέρει από έναν διογκωμένο κρατικό μηχανισμό, χαμηλή βιομηχανική παραγωγικότητα και μια σε μεγάλο βαθμό σκιώδη οικονομία που στερεί το κράτος από κρίσιμα φορολογικά έσοδα. Το νόμισμά της, το πέσο Αργεντινής, συνεχίζει να χάνει αξία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ το ογκώδες χρέος αυξάνεται διαρκώς.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αργεντινή διαδηλωτές αστυνομικοί Κογκρέσο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark