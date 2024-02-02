Βίαιες συμπλοκές σημειώθηκαν για ακόμη μια φορά χθες στο Μπουένος Άιρες, έξω από το Κογκρέσο της Αργεντινής, ανάμεσα σε συνδικαλιστές και διαδηλωτές - ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι βουλευτές συζητούσαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων του νέου προέδρου της χώρας Χαβιέρ Μιλέι.

🇦🇷 | URGENTE: Afueras del congreso argentino en Buenos Aires: pic.twitter.com/mikXeTgdrg February 1, 2024

Η Αργεντινή βρίσκεται εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης. Ο πληθωρισμός υπερβαίνει το 200% και γύρω στο 40% του πληθυσμού της άλλοτε ευημερούσας χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Δίκτυα ενημέρωσης έδειξαν διαδηλωτές να χτυπούν αστυνομικούς με ξύλα και την αστυνομία να ρίχνει σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και δακρυγόνα στο πλήθος.

Pobre hermanos argentinos, engañados por un ultraderechista que se autodenomina "economista" y recibe consejos de su perro fallecido a través de una medium. En el video segundo día de manifestación frente al Congreso en Buenos Aires contra de la ley Ómnibus pic.twitter.com/vO8fu9aSsD — Boric Estamos Contigo (@estamosconboric) February 2, 2024



Στη δέσμη αυτή μέτρων περιλαμβάνεται η μεταβίβαση μέρους της νομοθετικής εξουσίας στην κυβέρνηση για δύο χρόνια, καθίσταται δυνατή η ιδιωτικοποίηση πολλών κρατικών εταιρειών και προβλέπονται αλλαγές στον φορολογικό και τον εκλογικό νόμο.

🇦🇷 Hundreds of people are protesting for the second day in a row outside the Argentine Congress, opposing the reforms of President Javier Millay. pic.twitter.com/tN9stP8Bgl — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 2, 2024

Ο οικονομολόγος Μιλέι ανέλαβε καθήκοντα στα μέσα Δεκεμβρίου και πρότεινε μια ριζική αναμόρφωση για τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Καθώς δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, πρόσφατα ακύρωσε αριθμό σχεδίων από το νομοθετικό πακέτο προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση άλλων

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής υποφέρει από έναν διογκωμένο κρατικό μηχανισμό, χαμηλή βιομηχανική παραγωγικότητα και μια σε μεγάλο βαθμό σκιώδη οικονομία που στερεί το κράτος από κρίσιμα φορολογικά έσοδα. Το νόμισμά της, το πέσο Αργεντινής, συνεχίζει να χάνει αξία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ το ογκώδες χρέος αυξάνεται διαρκώς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

