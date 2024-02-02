Το υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2723/2024 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία ανανεώνεται η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) για ένα έτος.

«Στην απόφασή του, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλωσορίζει τον πρόσφατο διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, κας Maria Angela Holguin Cuellar, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίλυση του Κυπριακού, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, επιβεβαιώνοντας το πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις αναφορές του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο, για άλλη μια φορά, καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες των κατοχικών δυνάμεων στα Βαρώσια και τη νεκρή ζώνη, με ιδιαίτερη αναφορά στην Πύλα, καλώντας σε άμεση αναστροφή των τετελεσμένων, αποχή από περαιτέρω μονομερείς κινήσεις και εφαρμογή των συμφωνηθέντων», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Η ανανέωση της εντολής της UNFICYP και ο διορισμός της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓΗΕ θα συμβάλλουν στις προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

