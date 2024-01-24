Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της Αργεντινής αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα μια 12ωρη στάση εργασίας και μια μεγάλη διαδήλωση στην καρδιά του Μπουένος Άιρες εναντίον των σκληρών μέτρων οικονομικής λιτότητας και μεταρρυθμίσεων που προωθεί ο νέος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Οι κινητοποιήσεις, που επεκτείνονται σε πολλούς τομείς, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τις τράπεζες, αποτελούν τη μεγαλύτερη εκδήλωση αντίθεσης στα σχέδια του Μιλέι για περικοπές δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο μήνα, υποσχόμενος να εξυγιάνει μια οικονομία που κλονίζεται από έναν πληθωρισμό 211% και το υπέρογκο χρέος.

Την απεργία συντονίζει η πανίσχυρη συνδικαλιστική ένωση Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT), η οποία έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αναστείλει προσωρινά ορισμένα εργασιακά μέτρα του Μιλέι.

Η στάση εργασίας ξεκίνησε επίσημα το μεσημέρι τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), όμως από πρίν καταγράφηκαν προβλήματα στις μεταφορές, τις τράπεζες, τα νοσοκομεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις.

«Ο Μιλέι θέλει μια χώρα όπου η φτώχεια και η μαύρη εργασία ανέρχονται σε ποσοστό 90%», δήλωσε το μέλος του συνδικάτου και βουλευτής της αντιπολίτευσης Ούγκο Γιάσκι στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

«Τώρα δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αυτό που υπάρχει τώρα είναι διάσπαρτη μιζέρια, η απόγνωση των πολιτών, δεν υπάρχουν μέτρα για να μετριάσουν τη ζημιά που προκαλούν».

Η κυβέρνηση του Μιλέι διαμηνύει πως τα μέτρα λιτότητας είναι αναγκαία έπειτα από χρόνια υπέρογκων δαπανών, τα οποία άφησαν την Αργεντινή με τεράστια χρέη σε εσωτερικούς και διεθνείς πιστωτές, μεταξύ άλλων μια συμφωνία ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Δεν υπάρχει απεργία που θα μας σταματήσει, δεν υπάρχει απειλή που θα μας φοβίσει», έγραψε στο Χ η υπουργός ασφαλείας του Μιλέι Πατρίσια Μπούλιρτς.

«Είναι μαφιόζοι συνδικαλιστές, μάνατζερ της φτώχειας, συνένοχοι δικαστές και διεφθαρμένοι πολιτικοί, όλοι τους υπερασπίζονται τα προνόμιά τους, αντιστέκονται στην αλλαγή που η κοινωνία επιλέγει δημοκρατικά», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

