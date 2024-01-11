Έναν μήνα αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, το ΔΝΤ ανακοίνωσε χθες την εκταμίευση 4,7 δισεκ. δολαρίων για την Αργεντινή, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σε αντάλλαγμα για την εκταμίευση αυτή, το Μπουένος Άιρες δεσμεύτηκε να καταγράψει το 2024 πρωτογενές πλεόνασμα (προ της αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων) ίσο με το 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, ένας πολιτικός-αουτσάιντερ που ανήλθε στην εξουσία εκμεταλλευόμενος την οργή των ψηφοφόρων για την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση, προσπαθεί να εφαρμόσει σκληρά μέτρα λιτότητας για να μειώσει τον πληθωρισμό, να περιορίσει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και να ανοικοδομήσει τα κρατικά ταμεία.

Ωστόσο ο Μιλέι, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και ένα μήνα, έχει προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί χρόνος και ότι τα πράγματα μπορεί πρώτα να επιδεινωθούν και μετά να βελτιωθούν.

«Κομμένο το μπάρμπεκιου»

Οι πολίτες της χώρας είναι αντιμέτωποι με ραγδαίες αυξήσεις στα τρόφιμα καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει το 200%. Πολλοί Αργεντίνοι σφίγγουν ακόμα περισσότερο το ζωνάρι, με τα δύο πέμπτα αυτών να ζουν ήδη σε καθεστώς φτώχειας.

Ενώ ο υψηλός πληθωρισμός κατατρέχει την Αργεντινή για χρόνια, ο ρυθμός των αυξήσεων των τιμών είναι τώρα στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η χώρα εξερχόταν από μια περίοδο υπερπληθωρισμού.

«Χάνεις εντελώς την αίσθηση των τιμών», δήλωσε ο Γκιγιέρμο Καμπράλ, ένας 60χρονος ιδιοκτήτης κρεοπωλείου στο Μπουένος Άιρες, που, όπως λέει, κάποια φορά είπε κατά λάθος σε έναν πελάτη ότι η τιμή για το κρέας που ζήτησε ήταν 35.000 πέσος (43 δολάρια) αντί για 15.000 πέσος. «Ο πελάτης έβγαλε παρ’ όλα αυτά τα χρήματα για να το πληρώσει».

Η Αργεντίνα συνταξιούχος Σουζάνα Μπάριο λέει ότι δεν προσκαλεί πλέον τους φίλους της για το παραδοσιακό μπάρμπεκιου, που ανέκαθεν αποτελούσε βασικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Η γρήγορη αύξηση των τιμών του κρέατος και των λαχανικών έχει καταστήσει πλέον τέτοιου είδους γεύματα ασύμφορα.

«Αναγκαστήκαμε να ξεγράψουμε πράγματα που έκαναν τη ζωή λίγο πιο χαρούμενη», δήλωσε η 79χρονη Μπάριο. «Αυτή τη χαρά που μου έδινε το να προσκαλώ φίλους για μπάρπεκιου, κάτι που είναι συνηθισμένο εδώ, τώρα αυτό είναι αδύνατον».

«Τίποτα δεν είναι φθηνό», δήλωσε η Γκρασιέλα Μπράβο, μια 65χρονη συνταξιούχος, που δήλωσε ότι πλέον μετρά προσεκτικά πόσες πατάτες αγοράζει. «Πριν αγόραζες με το κιλό, τώρα παίρνω τρεις ή τέσσερις πατάτες για να μην χαλάσουν».

Ο Αλεχάντρο Γκρόσι, 49 ετών, δικηγόρος, δήλωσε ότι κατάντησε να συνηθίσει τις αυξανόμενες τιμές ύστερα από χρόνια πληθωρισμού.

«Αγοράζω λιγότερα πράγματα για τον εαυτό μου απ’ ό,τι θα ήθελα. Προσαρμόζεσαι», δήλωσε. «Είναι σαν να το έχουμε συνηθίσει, είναι ήδη κάτι τόσο φυσικό εδώ: ο πληθωρισμός και οι τιμές που αλλάζουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.