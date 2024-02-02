Δοκιμή μη οπλισμένου πυρηνικού πυραύλου ετοιμάζει η Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την πρώτη δοκιμαστική βολή πυρηνικού όπλου εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στον Ατλαντικό Ωκεανό εντός ημερών το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Sun, το πυρηνικό υποβρύχιο HMS Vanguard θα εκτοξεύσει έναν πύραυλο Trident 2 D5, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές καθεμία εκ των οποίων έχει ισχύ 20 φορές μεγαλύτερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα.

Ο μη οπλισμένος πύραυλος αναμένεται να εκτοξευθεί από το υποβρύχιο από σημείο ανοιχτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ και να πέσει περίπου 6.000 χιλιόμετρα μακριά στον Ατλαντικό μεταξύ Βραζιλίας και δυτικής Αφρικής.

Η τελευταία φορά που επιχειρήθηκε να γίνει αντίστοιχη δοκιμαστική βολή ήταν το 2016, από το δίδυμο πυρηνικό υποβρύχιο HMS Vengeance. Ωστόσο ο πύραυλος παρεξέκλινε επικίνδυνα της πορείας του με αποτέλεσμα να αυτοκαταστραφεί.

Η νέα βολή γίνεται εν μέσω προειδοποιήσεων από Βρετανούς και νατοϊκούς στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός πολέμου της Δύσης με τη Ρωσία.

Το ηλικίας 30 ετών, μήκους 150 μέτρων και κόστους 4 δισεκατομμυρίων λιρών HMS Vanguard ήταν παροπλισμένο για επτά χρόνια, διάστημα κατά το οποίο υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης. Το πρωί της Τρίτης φωτογραφήθηκε να αποπλέει από το λιμάνι Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριδα.

Μπορεί να μεταφέρει 16 πυραύλους Trident 2 βάρους 60 τόνων ο καθένας.

Σύμφωνα με τη Sun, η Εθνική Υπηρεσία Γεωδιαστημικών Πληροφοριών των ΗΠΑ έχει σε ισχύ ναυτιλιακή προειδοποίηση που αφορά τη δοκιμαστική βολή έως τα ξημερώματα της Κυριακής (σε ισχύ από τη νύχτα της περασμένης Τρίτης).

Πηγή: skai.gr

