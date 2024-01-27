Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ένοχο, χθες Παρασκευή, τον Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση της Ε. Τζιν Κάρολ, στην οποία επιδίκασε αποζημίωση συνολικού ύψους 83,3 εκατ. δολαρίων.

Η 80χρονη αρθρογράφος και συγγραφέας κατέθεσε αγωγή σε βάρος του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι αμαύρωσε το όνομά της αρνούμενος το 2019 ότι την είχε βιάσει πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία» την απόφαση και γνωστοποίησε πως θα ασκήσει έφεση. «Είναι εντελώς γελοία», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας για ακόμη μια φορά τις δικαστικές αρχές για «κυνήγι μαγισσών».

Τον περασμένο Μάιο, άλλο δικαστήριο είχε επιδικάσει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle, κρίνοντας ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ένα πολυκατάστημα της αλυσίδας Bergdorf Goodman και την συκοφάντησε το 2022, όταν αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Η Κάρολ ζητούσε τώρα πρόσθετη αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δικαστής Λιούις Κάπλαν, ο οποίος προΐστατο της διαδικασίας, είχε ήδη αποφανθεί ότι ο Τραμπ δυσφήμησε την Κάρολ το 2019 και ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στα δοκιμαστήρια του πολυκαταστήματος, τη δεκαετία του 1990. Η δίκη αυτή αφορούσε δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ τον Ιούνιο του 2019, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Είχε πει τότε ότι δεν γνώριζε την Κάρολ και ότι εκείνη τον αποκαλούσε βιαστή για να προωθήσει το απομνημονεύματά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

