Γκιουλέρ: Ιστορική περίοδος στις σχέσεις με την Ελλάδα

Ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, παραχώρησε, σήμερα Σάββατο, συνέντευξη Τύπου, κάνοντας τον απολογισμό του υπουργείου του για τη λήξη του έτους.

Στη συνέντευξή του, ο Τούρκος υπουργός έκανε λόγο για «ιστορική περίοδο» στην ανάπτυξη των σχέσεων της Τουρκίας με την Ελλάδα και επισήμανε ότι η 'Αγκυρα στοχεύει στη συνέχιση της διαδικασίας με σχέσεις καλής γειτονίας, διάλογο και θετική ατζέντα.

Τόνισε όμως ιδιαίτερα ότι η Τουρκία δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο τα εθνικά της συμφέροντα, ενώ για το Κυπριακό είπε ότι οι προτεινόμενες έως τώρα λύσεις δεν απέδωσαν αποτελέσματα και «η μόνη και οριστική λύση στο νησί είναι η κατοχύρωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του "τουρκοκυπριακού λαού"».

Αναλυτικά, όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Γιασάρ Γκιουλέρ ανέφερε:

«Πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο στην ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα και ότι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και εποικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

Η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που πραγματοποιήθηκε στην 'Αγκυρα στις 13 Νοεμβρίου ήταν μια καλή ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα.

Με την ευκαιρία αυτή, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, οι οποίες είχαν ανασταλεί για περισσότερα από δύο χρόνια, συνεχίστηκαν και επιτεύχθηκε συναίνεση για τη συνέχιση των συνομιλιών το επόμενο έτος. Συμφωνήθηκε επίσης να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός «σημείου επαφής» (Point of Contact) για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Στις 7 Δεκεμβρίου, έγινε άλλο ένα σημαντικό βήμα εκ μέρους των δύο χωρών υπό την ηγεσία του προέδρου μας στο πλαίσιο της 5ης συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Στις συναντήσεις μας αυτές βρέθηκαν στο προσκήνιο θέματα, όπως η μείωση της έντασης στο Αιγαίο, η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του πνεύματος συμμαχίας.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, στοχεύουμε στη συνέχιση της διαδικασίας με σχέσεις καλής γειτονίας, διάλογο και θετική ατζέντα.

Βεβαίως, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν θα θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα, ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση και ότι είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό το ζήτημα».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας δήλωσε:

«Στο Κυπριακό δεν έχουν προκύψει αποτελέσματα από τις μεθόδους λύσης που έχουν τεθεί επί τάπητος μέχρι σήμερα. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της χώρας μας η επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό με τρόπο που να εγγυάται τα νόμιμα συμφέροντα και την ασφάλεια του "τουρκοκυπριακού λαού". Η μόνη και οριστική λύση στο νησί είναι η κατοχύρωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του "τουρκοκυπριακού λαού". Εκφράζουμε για άλλη μια φορά ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στην Κύπρο, που είναι το εθνικό μας θέμα, στο πλαίσιο των Συνθηκών Εγγυήσεων και Συμμαχίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

