Συνάντηση Μελόνι με τον Σούνακ τον Έντι Ράμα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και τον Αλβανό ομόλογό της, Έντι Ράμα.

"Οι Μελόνι και Σούνακ αποφάσισαν την συνχρηματοδότηση ενός κοινού σχεδίου υποβοηθούμενων εθελοντικών επιστροφών στις χώρες καταγωγής, που ετοίμασε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, υπέρ των μεταναστών που βρίσκονται μπλοκαρισμένοι στην Τυνησία", αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρει ότι "η Ιταλίδα πρωθυπουργός και οι ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε, συμφώνησαν στον περαιτέρω συντονισμό της συνεργασίας των τριών χωρών τους για την καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων".

"Συγχρόνως, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να επιτευχθεί οριστική σταθεροποίηση των δυτικών Βαλκανίων, και βάσει των βημάτων προόδου που επιτελέσθηκαν πρόσφατα στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την περιοχή αυτή", αναφέρει το ανακοινωθέν της κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

