Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε 14 drones

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κατέρριψε σήμερα 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom).

"Τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Δεκεμβρίου (ώρα Σανάα) το αντιτορπιλικό USS CARNEY κατευθυνόμενων πυραύλων U.S. Arliegh Burke (DDG 64), που επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα, συνεπλάκη επιτυχώς με 14 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα [UAS] που εκτοξεύθηκαν ως κύμα drone από περιοχές της Υεμένης υπό τον έλεγχο των Χούθι", αναφέρει η ανακοίνωση.

"Τα UAS αξιολογήθηκε πως ήταν μονής κατεύθυνσης επιθετικά drones και καταρρίφθηκαν χωρίς ζημιές σε πλοία στην περιοχή ή φερόμενους τραυματισμούς.

Οι περιφερειακοί εταίροι στην Ερυθρά Θάλασσα ειδοποιήθηκαν για την απειλή".

