Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 09.25 το πρωί σήμερα έξω από τράπεζα στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τράπεζα που βρίσκεται επί της Αρχαίου Θεάτρου, ένας 18χρονος έσπρωξε μια 72χρονη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό πιθανότατα για τη σειρά στο ATM, με αποτέλεσμα η 72χρονη να χτυπήσει στο κεφάλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ ο 18χρονος συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

