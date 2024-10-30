Τουλάχιστον 70 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τη νύχτα νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα εμ νεότερο απολογισμό της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια.

Οι χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες των τελευταίων τριών δεκαετιών σάρωσαν την ισπανική περιφέρεια, αφήνοντας δρόμους και πόλεις κάτω από το νερό.

Massive floods in Massanassa of #Valencia, #Spain.

The streets turned into rivers..



Follow us -> LiveLeak pic.twitter.com/f0oEjQfAx6 — LIVE LEAK OFFICIAL ®️ (@Daily_News86) October 29, 2024

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ωρών στα νότια και ανατολικά της Ισπανία είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ολόκληρες πόλεις στην επαρχία της Αλμπαθέτε και της Βαλένθια, ενώ αρκετές σοροί έχουν εντοπιστεί μέσα στα νερά.

Devastating flooding in Valencia, Spain has turned deadly as torrential rains overwhelmed the region. Around 50 cm of rain fell in just 8 hours, leading to water rescues and road closures. Authorities urge residents to seek higher ground. Stay safe, Valencia! 🌧️🚨 #ValenciaFloods… pic.twitter.com/niy3HOi9Qp — NPB #ClimateActionNow #COP29 (@CO2__29) October 30, 2024

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 51 νεκρούς ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά όσο περνούν οι ώρες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ορισμένα πτώματα έχουν ήδη βρεθεί», σημείωσε ο Κάρλος Μαθόν, ο επικεφαλής της περιφέρειας της Βαλένθια, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν μπορούν να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες καθώς οι οικογένειες δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί.

«Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε ο περιφερειακός επικεφαλής της Βαλένθια, προσθέτοντας ότι κάποιοι άνθρωποι παραμένουν απομονωμένοι σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες.

Αναφορές κάνουν ακόμα λόγο για δεκάδες αγνοούμενους.

Οι αρχές έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι νεωτέρας.

As a result of flooding in Spain, at least seven people are missing. Several bodies have already been found in Valencia. Huge material damage has been caused. #Tornado #Valencia #floods pic.twitter.com/oAyGqG6Gwq — NPB #ClimateActionNow #COP29 (@CO2__29) October 30, 2024

Σχολεία, δικαστήρια και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους στην Κάρλετ και σε άλλες κοντινές πόλεις στην περιφέρεια της Βαλένθιας.

Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε έναν πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος συνήλθε πρώτη φορά χθες το βράδυ και απέστειλε στην Βαλένθια μια μονάδα του στρατού που είναι ειδικευμένη στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις πληροφορίες για τους αγνοούμενους και τις ζημιές που προκλήθηκαν από την καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», σημείωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X, καλώντας τον κόσμο να ακολουθεί τις συστάσεις των αρχών. «Να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες», πρόσθεσε.

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν βοήθεια σε δεκάδες ανθρώπους στην Αλόρα, στην Ανδαλουσία, σε ορισμένους με ελικόπτερο, μετά την υπερχείλιση ποταμού.

Χάος στις μεταφορές

Δώδεκα πτήσεις που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει επισήμως χθες, Τρίτη, ότι επτά άνθρωποι αγνοούνται, εκ των οποίων ένας στην Λ’Αλκούντια στην Βαλένθια και έξι στην Λετούρ, στην γειτονική επαρχία Αλμπαθέτε (Καστίλλη-Λα Μάντσα).

🚨🇪🇸AFTERMATH OF DESTRUCTION: VALENCIA FLOODS!! #Dana | #lluvia



DEVASTATION IN BENETÚSSE



After severe flooding, #Valencia , #Spain lies in ruins

Catastrophic damage engulfs #Benetússer Town Hall and Orba Street

Destruction, despair, and displacement grip the city. pic.twitter.com/uNSk6Y9Txl — Weather monitor (@Weathermonitors) October 30, 2024

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, με την υποστήριξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), εργάζονταν όλη τη νύχτα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στην Λετούρ, δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE η εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα Μιλάγκρος Τολόν.

«Προτεραιότητά μας είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι», πρόσθεσε.

Παράλληλα η αστυνομία της πόλης Λ’Αλκούντια δήλωσε ότι αναζητεί έναν οδηγό φορτηγού που αγνοείται από χθες το απόγευμα.

