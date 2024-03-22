Στους δημοσιογράφους μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπλίνκεν αναφερόμενος στα σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ συμμερίζονται τους στόχους του Ισραήλ να νικήσουν τη Χαμάς και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ». Ωστόσο, συνέχισε: «μια μεγάλη στρατιωτική χερσαία επιχείρηση στη Ράφα δεν είναι ο τρόπος να γίνει. Κινδυνεύει να σκοτώσει περισσότερους αμάχους. Κινδυνεύει να προκαλέσει όλεθρο με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κινδυνεύει να απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο και να θέσει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και τη θέση του».

Ο Μπλίνκεν ανέφερε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τις οικογένειες των ομήρων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ και πρόσθεσε ότι ήταν «δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό που περνούν κάθε μέρα».

Σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες δύο εβδομάδες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, αλλά πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει». «Είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε να το κάνουμε» υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «εμπλέκονται έντονα» σε συνομιλίες μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο. «Το έχουμε μειώσει σε μερικά εναπομείναντα κενά», είπε ο Μπλίνκεν.

«Αλλά όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στη γραμμή του τέρματος, τόσο πιο δύσκολο είναι προς το τέλος. Επομένως, υπάρχουν μερικά δύσκολα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε».

Ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ακόμη, ότι συζήτησε με τον Νετανιάχου την «επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί και να διατηρηθεί» η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. «Το 100% του πληθυσμού της Γάζας έχει οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, το 100%,», τόνισε, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει «ορισμένα θετικά βήματα» τις τελευταίες μέρες «αλλά δεν είναι αρκετό».

Τέλος, ανέφερε ότι ανυπομονεί να επισκεφθούν Ισραηλινούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα «για να μιλήσουν για έναν διαφορετικό τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων».

«Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο ανθρωπιστικό, στρατιωτικό και πολιτικό σχέδιο» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

