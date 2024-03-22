Aττική: Συνελήφθη 44χρονος που διωκόταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν χθες έναν 44χρονο από την Αλγερία, που διωκόταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές του Βελγίου για αξιόποινη υποστήριξη σε τρομοκράτη που δραστηριοποιήθηκε στο Βέλγιο.

Ειδικότερα ο 44χρονος κατηγορείται ότι συνέδραμε με χρηματικό ποσό μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, που δραστηριοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2014 έως και τον Ιανουάριο του 2015 στο Βέλγιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

