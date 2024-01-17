Λαγκάρντ: Πιθανή μείωση των επιτοκίων το καλοκαίρι

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να μειώσει τα επιτόκια το καλοκαίρι, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός δεν είναι εκεί που θέλει η ΕΚΤ αν και βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για την επίτευξη του στόχου που είναι το 2,0%, αλλά ωστόσο δεν μπορώ να πω ακόμα ότι έχουμε νικήσει».

Η ίδια ανέφερε «οι υπερβολικά αισιόδοξες αγορές δεν βοηθούν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Παρακολουθούμε τους μισθούς, τα περιθώρια κέρδους, την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού».



Πηγή: skai.gr

