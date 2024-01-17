Λαγκάρντ: Πιθανή μείωση των επιτοκίων το καλοκαίρι

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να μειώσει τα επιτόκια το καλοκαίρι, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός δεν είναι εκεί που θέλει η ΕΚΤ αν και βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για την επίτευξη του στόχου που είναι το 2,0%, αλλά ωστόσο δεν μπορώ να πω ακόμα ότι έχουμε νικήσει».
Η ίδια ανέφερε «οι υπερβολικά αισιόδοξες αγορές δεν βοηθούν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Παρακολουθούμε τους μισθούς, τα περιθώρια κέρδους, την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.