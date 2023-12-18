Σοκ στη Βραζιλία: Απήχθη ο Μαρσελίνιο Καριόκα!

Αναταραχή έχει προκληθεί στη Βραζιλία με την απαγωγή του Μαρσελίνιο Καριόκα!

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική, ο άλλοτε θρύλος της Κορίνθιανς, απήχθη την Κυριακή (17/12) στο Σάο Πάολο, με τους εγκληματίες που προχώρησαν στην απαγωγή του να έχουν έρθει ήδη σε επαφή με την οικογένειά του, ζητώντας χρήματα για λύτρα.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους για το έγκλημα, ενώ η ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας ενημερώνει ότι ένα όχημα του Μαρσελίνιο Καριόκα εντοπίστηκε σήμερα, εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Itaquaquecetuba. Αστυνομική έκθεση καταχωρείται ως αγνοούμενος και εντοπισμός οχήματος στο αστυνομικό τμήμα Mogi das Cruzes.

Το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενεργοποιήθηκε για τη διερεύνηση των συνθηκών και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων».

Ο Καριόκα αγωνίστηκε στην καριέρα του, μεταξύ άλλων, στις Αλ Νασρ, Βαλένθια, Κορίνθιανς και Φλαμένγκο, μετρώντας συνολικά 42 γκολ και οκτώ ασίστ σε 161 συμμετοχές. Παράλληλα, φόρεσε τέσσερις φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, σκοράροντας δυο τέρματα.

