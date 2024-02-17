Ο πρίγκιπας Χάρι θα επέστρεφε στη βασιλική οικογένεια αν του το ζητούσε ο Κάρολος

Πρόθυμος να επιστρέψει ο πρίγκιπας Χάρι στα βασιλικά καθήκοντα εάν ο βασιλιάς Κάρολος Γ' του το ζητούσε, σύμφωνα με το Page Six.

Ο Δούκας του Σάσεξ λίγες μέρες πριν επέστρεψε στη Βρετανία για να δει τον καρκινοπαθή πατέρα του για κάτι περισσότερο από 30 λεπτά μετά την πρόσφατη διάγνωσή του.

Μιλώντας στο «Good Morning America» την Παρασκευή, ο Χάρι, ο πέμπτος στη σειρά για τον θρόνο, τόνισε: «Αγαπώ την οικογένειά μου».

Πηγή από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας είπε ότι «δυσκολεύομαι να πιστέψω αν ο μπαμπάς του ζητήσει τη βοήθειά του ότι ο Χάρι θα έλεγε όχι, νομίζω ότι θα το προσπαθούσε».

Αλλά την ίδια στιγμή, η πηγή πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ο Χάρι θα ζητούσε να κάνει μόνος του».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάρι συμφιλιώθηκε με τον 75χρονο πατέρα του στο Clarence House, κατά τη διάρκεια ενός γρήγορου ταξιδιού 25 ωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι βρέθηκε στον Καναδά για τους εορτασμούς των Invictus Games Vancouver Whistler 2025, One Year to Go, μαζί με τη σύζυγό του Meghan Markle.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Γουίλ Ριβς, γιο του σταρ του "Superman" Κρίστοφερ Ριβς, ο Χάρι αποκάλυψε τη στιγμή που έμαθε για τη διάγνωση του πατέρα του.

«Του μίλησα. Πήδηξα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον δω όσο πιο γρήγορα μπορούσα», είπε. Και πρόσθεσε, «Κοίτα, αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω σε ένα αεροπλάνο και να πάω να τον δω και να περάσω χρόνο μαζί του, είμαι ευγνώμων για αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για την άποψή του για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, είπε ότι «αυτό μένει μεταξύ εμένα και εκείνου».

Πολλές πηγές ανέφεραν στη Page Six ότι ο Χάρι και η Μαρκλ, 42 ετών, επεξεργάζονται σχέδιο «συμφιλίωσης» με τη βασιλική οικογένεια, το οποίο κλονίστηκε όταν το βιβλίο του Omid Scobie αποκάλυψε τον Τσαρλς και την Κέιτ Μίντλετον ως τους δύο υποτιθέμενους ρατσιστές στη βασιλική οικογένεια.

Όσο για το αν η ασθένεια του Καρόλου θα μπορούσε να έχει «ενωτική επίδραση» στη βασιλική οικογένεια, ο Χάρι είπε ότι «απολύτως. Ναι, είμαι σίγουρος. Σε όλες αυτές τις οικογένειες, το βλέπω σε καθημερινή βάση, τη δύναμη της οικογένειας να ενώνεται».

Αν και ζει στην Καλιφόρνια με τα δύο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι, 4 ετών και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 2 ετών, ο Χάρι είπε ότι θα επέστρεφε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δει τον μπαμπά του.

«Έχω τη δική μου οικογένεια, όπως όλοι μας», είπε. «Η οικογένειά μου και η ζωή μου στην Καλιφόρνια είναι όπως είναι. Έχω προγραμματίσει άλλα ταξίδια για το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα σταματήσω και θα δω την οικογένειά μου όσο περισσότερο μπορώ».



