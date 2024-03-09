Εντός του επόμενου 24ωρου αναμένεται να αποπλεύσει το ισπανικό σκάφος, Open Arms, με προορισμό τη Γάζα για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους άμαχους Παλαιστίνιους που κινδυνεύουν με λιμό, ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Να σας αναφέρω ότι το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αναχωρήσει το πλοίο από την Λάρνακα, δεν μπορώ να πω την συγκεκριμένη ώρα για λόγους ασφάλειας, αντιλαμβάνεστε», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Κύπρο, την πλησιέστερη χώρα της ΕΕ στη Γάζα, και πρόκειται να χρησιμοποιήσει μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή.

The first ship to use a new maritime aid corridor is expected to leave Cyprus for Gaza this weekend as aid agencies warn that famine looms. Meanwhile, Israel's military struck one of Rafah’s biggest residential buildings https://t.co/dq6CE7zeoB pic.twitter.com/h16ThlYBZ8 — Reuters (@Reuters) March 9, 2024

Χωρίς τη λειτουργία λιμανιού, αλλά και τα ρηχά νερά, δυσχεραίνουν το έργο του καθώς δεν είναι ακόμη σαφές πού θα δέσει όταν φτάσει στη Γάζα. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας βρίσκεται στα πρόθυρα του λιμού και τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα.

Το πλοίο, που αναμένεται να φτάσει στη Γάζα τις επόμενες ημέρες, ανήκει στην ομώνυμη ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση Open Arms.

Θα ρυμουλκήσει μια φορτηγίδα φορτωμένη με 200 τόνους τροφίμων που παρέχονται από την αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, δήλωσε στο Associated Press ο ιδρυτής της Open Arms ,Όσκαρ Καμπς.

Το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι της Λάρνακας της Κύπρου τις επόμενες ώρες και θα χρειαστούν περίπου δύο με τρεις ημέρες για να φτάσει σε άγνωστη τοποθεσία στα ανοικτά των ακτών της Γάζας, είπε ο Καμπς στο πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόσθεσε ότι το τελευταίο μίλι του ταξιδιού, που είναι περίπου 216 ναυτικά μίλια συνολικά, θα είναι «η πιο περίπλοκη επιχείρηση», αλλά πρόσθεσε ότι δεν «ενδιαφερόταν καθόλου για την ασφάλεια».

Στο σημείο προορισμού, μια ομάδα από το World Central Kitchen κατασκεύασε μια προβλήτα για να λάβει τη βοήθεια, είπε ο ίδιος. Η ομάδα διαθέτει 60 κουζίνες σε όλη τη Γάζα, όπου θα μπορεί να διανέμει τα τρόφιμα.

.@WCKitchen has a simple motto: Feed the hungry yesterday. Don’t plan, adapt! People of North Gaza are desperate. Now a weeks old plan with @openarms_found in finally in the final stages. To land in the beaches of Gaza with 200 pallets. And to do it everyday, increasing the… pic.twitter.com/QmUxEFYMLY — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) March 8, 2024

«Αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια ανυπέρβλητη πρόκληση είναι τώρα στα πρόθυρα της υλοποίησης», γράφει σε ανάρτησή του στον λογαριασμό X του Open Arms.

«Το ρυμουλκό μας είναι έτοιμο να αποπλεύσει αμέσως, φορτωμένο με τόνους τροφίμων, νερού και ζωτικής σημασίας προμήθειες για τους Παλαιστίνιους αμάχους».

Η World Central Kitchen είπε ότι προετοιμαζόταν για το ταξίδι εδώ και εβδομάδες, περιμένοντας να ανοίξει η ναυτιλιακή διαδρομή.

Τον θαλάσσιο διάδρομο ανακοίνωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Παρασκευή, ενώ βρισκόταν στην Κύπρο και έρχεται μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μία προσωρινή πλωτή προβλήτα στην ακτογραμμή της Γάζας.

Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν πλωτή προβλήτα 500 μέτρων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύμφωνα με την Washington Post, η πλωτή προβλήτα που θα κατασκευάσει ο αμερικανικός στρατός για να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα θα επιτρέψει την παράδοση 2 εκατομμυρίων γευμάτων καθημερινά, .

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κατασκευή θα διαρκέσει έως και δύο μήνες και θα απαιτήσει 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες που θα παραμείνουν στα ανοιχτά, λένε αξιωματούχοι.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός στρατός αναμένει ότι η πλωτή προβλήτα, που θα κατασκευαστεί στα ανοικτά της ακτογραμμής της Γάζας τις επόμενες εβδομάδες, θα επιτρέψει την παράδοση 2 εκατομμυρίων γευμάτων καθημερινά σε Παλαιστίνιους, δήλωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή, περιγράφοντας έτσι το σχέδιό του για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης εκεί χωρίς την ανάπτυξη αμερικανικού προσωπικού απευθείας στην εμπόλεμη ζώνη.

Η κατασκευή της υπεράκτιας προβλήτας και του διαδρόμου που θα τη συνδέει με την ξηρά θα διαρκέσει έως και 60 ημέρες και θα απαιτήσει περίπου 1.000 στρατιώτες των ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υποστράτηγος Πάτρικ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου.

Το λιμάνι βαθέων υδάτων του Ισραήλ στο Ashdod απέχει λιγότερο από 25 μίλια από τη Γάζα, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να ανοίξουν τη βόρεια συνοριακή του διέλευση. Το λιμάνι El Arish της Αιγύπτου, ακριβώς νότια της Γάζας, υπήρξε βασικό σημείο άφιξης για βοήθεια. Αλλά όλες οι αποστολές πρέπει να περάσουν από μια επίπονη διαδικασία φόρτωσης σε φορτηγά που πρέπει στη συνέχεια να επιθεωρηθούν σε χώρο ελεγχόμενο από τις ισραηλινές δυνάμεις, να εκφορτωθούν και να φορτωθούν ξανά για να ενταχθούν στη συνέχεια σε ένα κονβόι οχημάτων που περιμένουν να εισέλθουν στο παλαιστινιακό έδαφος.

Αμερικανικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Ταξιαρχίας Μεταφορών του Στρατού με έδρα τη Βιρτζίνια, θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Η επιχείρηση θα περιλαμβάνει την κατασκευή πλωτής προβλήτας στη θάλασσα που θα επιτρέπει στα πλοία να παραδίδουν βοήθεια, η οποία στη συνέχεια θα φορτώνεται σε πλοία υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού και θα εκφορτώνεται σε πλωτό μονοπάτι. Ο πεζόδρομος με δύο λωρίδες, μήκους περίπου 1.800 ποδιών, θα οδηγεί σε ένα σημείο στην ξηρά και θα παραλαμβάνεται ασφαλιστεί στο έδαφος από μη αμερικανικό προσωπικό. Στη συνέχεια, τα φορτηγά θα έχουν πρόσβαση στο διάδρομο για να παραλάβουν και να μεταφέρουν τη βοήθεια.

Το επόμενο 24ωρο αναχωρεί πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια από τη Λάρνακα για τη Γάζα

Το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αναχωρήσει το πλοίο από τη Λάρνακα για υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τον ανθρωπιστικό διάδρομο και το σχέδιο «Αμάλθεια» ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του πρώτα και πάνω από όλα για το γεγονός ότι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με επιμονή τυγχάνει αυτής της διεθνούς αναγνώρισης. Σημείωσε ότι «είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που το παρουσίασα στη διάσκεψη που έγινε στο Παρίσι».

«Να σας αναφέρω ότι το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αναχωρήσει το πλοίο από την Λάρνακα, δεν μπορώ να πω την συγκεκριμένη ώρα για λόγους ασφάλειας, αντιλαμβάνεστε», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι «είμαστε σε συνεχή επαφή από την μια με τα κράτη που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία- είδατε και την σχετική ανακοίνωση- την ίδια στιγμή χαίρομαι γιατί γινόμαστε αποδέκτες μετά τη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηλεφωνημάτων από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων ή Υπουργούς Εξωτερικών για να μας εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν και οι ίδιοι σε αυτή την πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που γίνεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.