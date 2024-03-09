Madonna: «Έφτασα κοντά στον θάνατο»

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της "The Celebration Tour" στο Λος Άντζελες, η Madonna μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε περάσει προηγουμένως το περασμένο καλοκαίρι.

Ομολόγησε ότι είχε πάσχει από βακτηριακή λοίμωξη που την οδήγησε στην ΜΕΘ τον περασμένο Ιούλιο, υπογραμμίζοντας την παρουσία του γιατρού της, Δρ. Ντέιβιντ Άγκους, και της ιατρικής ομάδας της κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης της κατάστασής της.

Η Madonna περιέγραψε την εμπειρία ως μια "εμπειρία κοντά στον θάνατο", αναφέροντας ότι δεν αισθανόταν ότι είχε έλεγχο και ότι η ανάρρωσή της ήταν παρόμοια με ένα τροχαίο ατύχημα.

Κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε και στον γιατρό της, τονίζοντας πως είναι «ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος». «Ανέχτηκε τόσα πολλά διασκεδαστικά τηλεφωνήματα από μένα. Όταν ήμουν άρρωστη, αυτό το καλοκαίρι, και κυριολεκτικά δεν μπορούσα να περπατήσω από το κρεβάτι μου μέχρι την τουαλέτα, του τηλεφωνούσα κάθε δεύτερη μέρα και τον ρωτούσα γιατί δεν είχα καθόλου ενέργεια» είπε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε «όλους όσοι είναι εδώ που με φρόντισαν και άκουσαν όλα τα ατελείωτα παράπονά μου και την ανάγκη μου για προβλέψεις που δεν μπορούσα να έχω. Έχετε υπομονή και είστε ευγενικοί. Εξακολουθείτε να με βοηθάτε να φροντίζω όλους όσοι ξέρω ότι είναι άρρωστοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπου κι αν βρίσκεστε».

Επικαλέστηκε επίσης τον Θεό της, αναφέροντας πώς αισθανόταν ότι της έκανε πρόταση για "να έρθει μαζί μας" και πώς απάντησε με ένα σαφές "όχι". Ευχαρίστησε επίσης τον γιατρό της και την ιατρική ομάδα για τη φροντίδα τους και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της, και έστειλε ευχαριστίες σε όλους όσοι την υποστήριξαν κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

