Οι Γερμανοί ανησυχούν πολύ περισσότερο σήμερα σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εθνικό επίπεδο και διαπίστωσε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους κατοίκους της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και εκείνους της πρώην Δυτικής Γερμανίας.

Σχεδόν 61% του γερμανικού πληθυσμού αισθάνεται ασφαλής αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε από το ινστιτούτο IfD Allensbach για λογαριασμό του Κέντρου για τη Στρατηγική και την Ανώτερη Ηγεσία και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Πριν από δύο χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 76%. Αλλά η δημοσκόπηση διαπίστωσε ακόμη και μεγάλες τοπικές διαφορές με 68% των πολιτών στην ανατολική Γερμανία --και μόλις 46% στη δυτική Γερμανία-- να λένε ότι αισθάνονται "γενικά αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να συμβεί".

Οι κάτοικοι της πρώην κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας επίσης είχαν περισσότερο θετικές απόψεις για τη Ρωσία και εξέφρασαν μεγαλύτερη ανησυχία για την παροχή επαρκούς ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας.

"Η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία απομακρύνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο λαμβάνει υπερβολικά μικρή προσοχή", είπε σήμερα η Ρενάτε Κέχερ, επικεφαλής του ινστιτούτου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας ανησυχούν επίσης περισσότερο για την εισροή προσφύγων στην ΕΕ και για το κόστος της ενέργειας, μεταξύ άλλων ανησυχιών.

Επιπλέον, 76% των κατοίκων της ανατολικής Γερμανίας, σε αντίθεση με μόλις 44% στη δυτική, εκφράζουν φόβο ότι η Γερμανία κινδυνεύει να παρασυρθεί σε πολεμικές συγκρούσεις.

Συνολικά, οι Γερμανοί σε εθνικό επίπεδο θεωρούν τώρα τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή το ίδιο απειλητική με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση.

Με βάση τα στοιχεία, 27% του πληθυσμού στη Γερμανία θεωρεί σωστή τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 43% των ερωτηθέντων κρίνουν ότι η απάντηση του Ισραήλ στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ήταν υπερβολική. Άλλο ένα 30% παραμένει αναποφάσιστο.

Η πλειονότητα των Γερμανών, 72%, εκτιμά ότι απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση στον εθνικό στρατό.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχει δεσμευτεί να αναδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας "και η πλειονότητα των πολιτών αναρωτιέται πού και πώς συμβαίνει αυτό", είπε ο Κλάους Σβάινσμπεργκ, ο ιδρυτής του Κέντρου για τη Στρατηγική και την Ανώτερη Ηγεσία, μιας ιδιωτικής ομάδας που προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.018 άνθρωποι στη Γερμανία ηλικίας 16 και άνω κατά το διάστημα 5 με 18 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

