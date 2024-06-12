Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 20:00 θα έχει συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννη Παράσχη, στο πλαίσιο της 32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πηγή: skai.gr
- Παρέμβαση Τσίπρα – Ζάεφ: Καλούν σε μέτωπο προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων κατά του εθνικισμού και της ακροδεξιάς
- Στα Σκόπια για τη Σύνοδο Κορυφής της Διαβαλκανικής ο Γιώργος Γεραπετρίτης - Τα βλέμματα στη στάση της προέδρου Σιλιάνοφσκα
- «Έχετε εμποδίσει τη διέλευση στη Μαύρη Θάλασσα»: «Πάγος» των ΗΠΑ στην Άγκυρα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.