Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 20:00 θα έχει συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννη Παράσχη, στο πλαίσιο της 32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: skai.gr

