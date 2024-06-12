Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι, επισήμανε σήμερα πως το συνταγματικό όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία και οποιαδήποτε χρήση άλλου ονόματος αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος.

«Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι σαφής ως προς τη χρήση του ονόματος του κράτους erga omnes. Το συνταγματικό όνομα του κράτους είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και οποιαδήποτε χρήση άλλου ονόματος είναι εκτός Συντάγματος, ενώ καθίσταται άσχετη σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών», τόνισε ο Οσμάνι.

Επιπλέον, παρέχει όπως είπε, «δωρεάν συμβουλές» προς τη νέα κυβέρνηση (αυτήν που θα σχηματιστεί την επόμενη εβδομάδα, υπό το δεξιό VMRO).

«Μπορεί να ήσασταν και να είστε εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά αυτή αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα και μέρος της συνταγματικής μας τάξης και του Συντάγματος και ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει σεβαστή», σημείωσε.

Ο Μπουγιάρ Οσμάνι, ο οποίος προέρχεται από το αλβανικό κόμμα DUI εκτίμησε ακόμη πως «η Συμφωνία των Πρεσπών είναι κάτι περισσότερο από μια συμφωνία για το όνομα», καθώς όπως είπε, αυτή «αποτελεί μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας».

Σημειώνεται πως τόσο η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, όσο και ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, Χρίστιαν Μίτσκοσκι αναφέρουν συνεχώς ότι «σέβονται» τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως, όπως λένε, έχουν το «προσωπικό δικαίωμα» να χρησιμοποιούν και να αποκαλούν τη χώρα «Μακεδονία».

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι, το κόμμα του οποίου επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη χώρα που διεξήχθησαν στις 8 Μαΐου θα προτιμήσει ως εταίρο του στη νέα κυβέρνηση τον αντιπολιτευόμενο αλβανικό συνασπισμό με την επωνυμία «Αξίζει» και όχι το DUI, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία και τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας.

Η νέα κυβέρνηση, υπό το VMRO-DPMNE αναμένεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή την επόμενη εβδομάδα και να αναλάβει τα καθήκοντά της.

